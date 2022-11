Para Patricia Bullrich, el mensaje de Cristina Kirchner contra Gerardo Milman es “un video basura”

escuchar

ROSARIO.- Patricia Bullrich, presidenta de Pro, puso la primera piedra para construir formalmente su candidatura presidencial al encabezar este jueves en Funes, localidad vecina a Rosario, un “encuentro federal” de dirigentes de Juntos por el Cambio, que tiene como objetivo final, según la exministra de Seguridad, pulir una estrategia electoral y tener para antes de fin de año terminado el armado de los equipos y una plataforma política.

En el medio de la actividad política, que coordinó Alberto Forigh, uno de los hombres más cercanos a Bullrich, se coló la denuncia pública de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra Gerardo Milman, quien fue viceministro de Seguridad de la presidenta de Pro. Milman fue denunciado por un asesor legislativo del Frente de Todos, que dijo haberlo escuchado hablar sobre la muerte de Cristina Kirchner dos días antes del atentado del 1 de septiembre. En el video que difundió hoy la vicepresidenta, vinculó al diputado nacional con el ataque e instruyó a sus abogados a recusar a la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti.

“Es lo mismo que ocurrió con el caso de Santiago Maldonado. Armar un relato. Por eso nuestros equipos están preparados para convertir los relatos en verdades. Estamos acostumbrados a defender la verdad, pero lo que apunta la vicepresidenta es sacar del medio a la jueza (María Eugenia Capuchetti), que es una magistrada independiente”, sostuvo Bullrich.

En referencia al mensaje que difundió la vicepresidenta, la titular de Pro dijo que se trata de “ un video basura, una fake news y estamos acostumbrados a las mentiras” .

La titular de PRO sólo respondió una pregunta sobre este tema y después trató de concentrarse en la reunión que encabezó en el predio Altos de Ludueña, donde participaron unos 1100 dirigentes de 22 provincias. “Estamos trabajando para tener un equipo listo y preparado para gobernar. Nuestro objetivo es tener para fin de año un programa general y sobre eso lograr la cohesión, la profundización y el detalle que un plan de gobierno tiene que tener”, señaló Bullrich en la conferencia de prensa después del mediodía.

Estaba previsto que el senador Alfredo Cornejo llegara durante la tarde, porque tuvo un problema con su vuelo, que ante un frente de inestabilidad meteorológica el avión fue derivado al aeropuerto de Paraná. En los paneles que estaban predefinidos desde hace tiempo se trataron los temas economía y producción, educación, seguridad, políticas sociales y de exterior.

Los diputados Luciano Laspina y Martín Tetaz hablaron por zoom, el primero desde Estados Unidos, y el segundo desde Buenos Aires. También por videoconferencia realizó una disertación el premio nobel de economía en 2011, Thomas Sargent, quien desarrolló un ensayo sobre la inflación y los países que pudieron vencer este problema, como Israel. A su turno, Federico Sturzenegger aportó sobre políticas de desregulación, junto a Dante Sica.

Un fuerte impacto provocó entre los participantes la charla que dio Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que dijo que los productores agropecuarios “van a estar en peligro de extinción” , porque en la Argentina –según su visión- hay una capacidad para destruir a la producción agropecuaria.

En esa línea, Bullrich luego habló del tema de las retenciones y con una frase que pareció responderle a Horacio Rodríguez Larreta –dijo “el que diga que va a llevar las retenciones a cero de un shock, no le creas”-, la presidenta de Pro afirmó: “A mí me van a creer”.

“Estamos haciendo un cálculo, que si uno reemplaza impuestos improductivos como las retenciones con un impuesto razonable como el Impuesto a las Ganancias, logra que el campo invierta”, explicó Bullrich, quien opinó que de esa manera “el productor invertirá más en tractores, fertilizantes, biogenética, camionetas, más consumo en los pueblos y en empresas para ayudar al campo”.

El capítulo de seguridad también tuvo un lugar preponderante al llevarse adelante el encuentro cerca de Rosario. “ En esta ciudad hay un Estado paralelo del narco que maneja el Estado de Derecho ”, afirmó. Dijo que en caso de ser presidenta se diagramará un plan de envío de fuerzas federales y que si esa alternativa no alcanza, en una segunda etapa impulsará cambios en la ley de defensa para trasladas a Rosario las fuerzas armadas.

“Utilizaremos a las fuerzas armadas para los cordones y el desarme que necesita Rosario. Pero que sepan los rosarinos que entramos con toda la fuerza para liberarlos del Estado narco que hoy rige a esta provincia”, agregó.

A su turno, el mendocino Lisandro Nieri se refirió a los aspectos económicos que tienen en mente Bullrich y su equipo de asesores y señaló que “Patricia hablaba de la seguridad y eso aplica a la economía. De lo que recibió este gobierno hace tres años no hicieron nada. Han deteriorado todo indicador que veamos, multiplicaron por cinco el déficit fiscal, duplicaron la inflación, había dólares y ya no los hay. Es dramática la situación fiscal y económica de Argentina y requiere acciones concretas y no va a haber mucho tiempo de análisis”.