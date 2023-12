escuchar

La Secretaría de Derechos Humanos señalizó el lugar donde fue visto por última vez con vida Santiago Maldonado, en la ruta 40 en la provincia de Chubut. La cartera comandada por Horacio Pietragalla Corti junto con familiares y amigos de Maldonado estuvieron en el lugar y colocaron una señalización al costado de la ruta titulada “memoria, verdad y justicia”.

Pietragalla estuvo con familiares y amigos de Maldonado e inauguraron la señalización en la ruta 40, donde el joven de 28 años fue visto por última vez con vida. Maldonado ahogado en el río Chubut, tras sufrir una hipotermia. Había sido previamente desalojado de un corte de ruta por parte de Gendarmería Nacional. Se comprobó que no hubo arrastre y no tenía lesiones provocadas por terceros.

“Señalizamos en la provincia de Chubut el lugar donde fue visto por última vez con vida Santiago Maldonado, cuando participaba de una protesta junto a integrantes de la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen, el 1° de agosto de 2017″, publicó Pietragalla en su cuenta de X, junto a una foto con familiares y amigos del joven. “El texto del cartel ubicado en la Ruta 40 da cuenta que en esa jornada la Gendarmería nacional ingresó al territorio y comenzó una violenta represión y persecución, tras la cual Santiago corrió perseguido a disparos por los gendarmes hasta llegar a la vera del Río Chubut”, agregó.

Señalizamos en la provincia de Chubut el lugar donde fue visto por última vez con vida Santiago Maldonado, cuando participaba de una protesta junto a integrantes de la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen, el 1° de agosto de 2017. pic.twitter.com/BRGLOWu0pA — Horacio Pietragalla Corti ⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) December 5, 2023

“Es de suma importancia poder reconocer desde el Estado la responsabilidad de que Santiago hoy no esté con nosotros y que esto se debe a un claro hecho de violencia institucional”, remarcó Pietragalla Corti, y agregó: “Este es el último acto de señalización que realizamos en la gestión”. Días antes de terminar sus funciones, el dirigente expresó que no se trata “solo de poner un cartel”, sino “lograr un acompañamiento integral a las familias de las víctimas. “Que estos hechos no se repitan ni queden impunes, más allá del partido político que esté en el gobierno”, expresó a la agencia Télam.

Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, escribió en su cuenta de X que con la señalización “el Estado argentino reconoció su responsabilidad por la desaparición y muerte” del joven, y replicó el comunicado de la Secretaría.

El Estado argentino reconoció su responsabilidad por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Hoy 5 de diciembre 2023 realizó la señalizacion del lugar donde fue visto por última vez con vida.

El 1º de agosto del 2017 En este lugar de la Ruta 40 Santiago Maldonado pic.twitter.com/ZVAP8BtcH2 — Sergio Maldonado (@vikingomaldo) December 5, 2023

El texto del cartel colocado dice que en ese día “la Gendarmería Nacional ingresó al interior del territorio y comenzó una violenta represión sin orden judicial”. “Santiago corrió perseguido a disparos por los gendarmes hasta llegar a la vera del Río Chubut”, siguió, y se denunció: “La familia de Santiago no recibió un acompañamiento integral por parte de las autoridades políticas. Se adoptaron medidas que estigmatizaron a la víctima y obstaculizaron la búsqueda de la verdad”.

El caso

Santiago Maldonado participó de un corte de ruta el 1 de agosto de 2017, en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut. Su cadáver se encontró en el río Chubut dentro del Pu Lof, el 17 de octubre de 2017, 77 días después de su desaparición.

La Justicia estableció tras la autpsia que murió ahogado y con hipotermia, que había permanecido «siempre abajo del agua y no en otro medio», y se descartó la existencia de moretones o traumatismos asociados a una muerte intencional. La familia insiste en investigar el caso como abandono de persona para ir contra la Gendarmería.

