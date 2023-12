escuchar

A la cabeza de una delegación reducida casi al mínimo, y en su despedida de la escena internacional, el presidente Alberto Fernández partirá mañana temprano a Río de Janeiro para participar de la Cumbre del Mercosur, en la que Brasil traspasará a Paraguay la presidencia pro-témpore del bloque regional, y en la que no habrá presencia de la Unión Europea, luego del fracaso en las negociaciones para la firma del acuerdo. Tampoco está prevista la presencia de emisarios o representantes del gobierno entrante de Javier Milei, que aún no limó del todo sus asperezas con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien no estará en la ceremonia de traspaso del mando en Buenos Aires.

“No enviamos a nadie”, confirmaron a LA NACION desde el equipo que encabeza la próxima canciller, Diana Mondino, sin dar mayores explicaciones y en los últimos días de la transición, mientras prepara una política exterior sustancialmente diferente a la actual.

En un cambio de acuerdo al plan previsto originalmente-el Presidente pensaba pasar la noche de hoy en Río y participar de la cumbre por la mañana- Fernández decidió ir y regresar en el día, junto a una delegación de la que no formará parte el canciller Santiago Cafiero, que el mismo día jurará como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Con la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, ya participando de las reuniones previas en Brasil, prevén acompañar al Presidente el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y la portavoz Gabriela Cerruti.

Además de su última foto con su aliado Lula da Silva, Fernández participará de la incorporación efectiva de Bolivia al Mercosur, ya que el Senado de Brasil, el último escollo que todavía estaba vigente, aprobó su ingreso la semana pasada. Serán cinco los presidentes, entonces, que estén en la foto de familia: además de Fernández y Lula, el uruguayo Luis Lacalle Pou, el paraguayo Santiago Peña y el boliviano Luis Arce.

En relación al frustrado acuerdo UE-Mercosur, la próxima canciller Diana Mondino había pedido al Presidente que suscribiera el pacto. “Ojalá lo firme”, dijo en un reportaje a LA NACION. Horas después, el propio canciller Cafiero dejó en claro que su gobierno no suscribiría el pacto, impulsado fundamentalmente por España y Brasil.

“No están dadas las condiciones para firmar el acuerdo. Las demandas del Mercosur están todas sobre la mesa y defienden los intereses del agro y de la industria. Como ya hemos dicho en distintas oportunidades, un acuerdo puede ser beneficioso pero no cualquier acuerdo lo es”, dijo el aún canciller a modo de respuesta. En la UE, además de confirmar que no habrá emisarios “en una cumbre del Mercosur”, expresaron sus esperanzas de poder alcanzar el acuerdo en el corto plazo. “Todavía estamos cerca, pero habrá que tomar algo más de tiempo”, aseguraron fuentes de la Unión Europea a este diario.

Molesto por no poder anunciar el acuerdo durante su presidencia del bloque regional, y desde Dubai, Lula responsabilizó el lunes a su par francés, Emanuel Macron, por el fracaso en las negociaciones. “Si no tuviéramos acuerdo, paciencia. No es por falta de voluntad. Lo único que tiene que quedar claro es que no digan más que es por culpa de Brasil o por culpa de América del Sur”, señaló el presidente de Brasil. “Si no hay acuerdo, por lo menos va a ser evidente de quién es la culpa”, afirmó, y recordó que había pedido el sábado a Macron que “abriera su corazón” para acordar, pero que el mandatario francés “no lo hizo”.

El temor de Lula da Silva es que, como también anticiparan a LA NACION fuentes de los gobiernos de Uruguay y Paraguay, Milei conforme junto a ellos un bloque de tres países contra el “proteccionismo” de Brasil en materia económica, una situación que complicaría aún más los acuerdos internos. La futura canciller Mondino afirmó, de todos modos, que el gobierno de Milei tiene intenciones de avanzar, aunque en una línea distinta a la de Brasil. “La próxima administración argentina no tiene ningún problema con el Mercosur. No es perfecto, pero si esperamos que sea perfecto, nunca lo conseguiremos”, dijo Mondino en el cóctel de la Cámara de Asia, la semana pasada. También se mostró en favor de avanzar en el acuerdo con la UE como “primer paso” para después ampliarlo a otros países asiáticos, como Singapur y Japón.

La intención de Uruguay de generar acuerdos de libre comercio con países extra zona en el contexto de un Mercosur “flexible”, había generado años atrás el rechazo de Lula y Fernández. Con Milei como presidente, ese debate volverá a ponerse sobre la mesa en el bloque regional.