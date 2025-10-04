Reapareció Aníbal Fernández y cargó contra Espert por sus vínculos con el narco Fred Machado

El exministro de Seguridad Aníbal Fernández reapareció este sábado y cuestionó los vínculos del primer candidato de los libertarios en la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional José Luis Espert, con Fred Machado, empresario preso con domiciliaria por una causa de narcotráfico en Estados Unidos y con un pedido de extradición en su contra.

El exfuncionario de Néstor y Cristina Kirchner, y de Alberto Fernández, también recordó la campaña a la gobernación en 2015, cuando lo acusaron de tener nexos con el triple crimen mafioso de General Rodríguez de 2008 y lo apodaron “La Morsa”, como un supuesto partícipe del entramado. Esas versiones quedaron ya descartadas pero tuvieron un fuerte peso para que perdiera la elección de ese entonces contra María Eugenia Vidal.

Dijo Aníbal Fernández este sábado que como tiene años de ver la discusión pública, está “muy canchero” para darse cuenta cuando una historia “no cierra ni por casualidad”, refiriéndose al caso Espert.

Además, tildó como “horrorosa” la situación que anexa al candidato del presidente Javier Milei con giros de fondos de actividades ilícitas, que de momento niega y adjudica a asesoramientos profesionales que le hizo a una empresa minera de Machado -Minas del Pueblo- en 2020.

“Ayer un amigo me hizo llegar un tuit de 2015. Yo lo subí y le dije a Espert ‘tomá, esto decías vos’. Mi padre decía: ‘Dios no quiere cosas puercas’. ¡Mirá cómo son las vueltas de la vida!“, exclamó en Radio 10 el exministro de Seguridad, en relación con un viejo mensaje de Espert, durante la campaña a la gobernación, en X que decía: ”Me entero por Mitre que Maradona dio su apoyo a Aníbal Fernández en la Provincia. Falopa para todos y todas“.

Dios no quiere cosas puercas https://t.co/oR0leG0y2e — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 3, 2025

A diez años de esas expresiones, Aníbal Fernández afirmó: “No tomé nunca en mi vida una sustancia y mucho menos tengo cercanía con esas pestes”.

En eso, repasó las últimas acusaciones que pesan sobre Espert y ahondó sobre la reacción del viernes por la noche del candidato, que tras reunirse con el presidente Javier Milei en Olivos ratificó que mantendrá su postulación, más allá del escándalo público y de la fuerte presión que parte del Gobierno hizo para que se bajara.

“Se mofa de esa situación y después aparece la cuenta del Bank of America [que refleja el giro de Machado en 2020]. No estamos hablando de un chiche. Y, uno que ha trabajado tanto en empresas de Estados Unidos, es muy serio el control en términos de lo bancario y de los movimientos que puedan pretender incorporarse negros para sacar los blancos; esas cosas no pasan con facilidad, son muy estudiadas, no se regala un tranco de pulga. Y los resultados están a la vista. Pero al estar pasando lo que vemos es que no le molestó ni cinco tener que financiarse su campaña con plata mugrienta, con sangre, con pibas y pibes lastimados por consumir esa basura. Jode que estos tipos se la tomen a la ligera", dijo.

En tanto, Fernández también puso el foco sobre el rol de los hermanos Milei, que decidieron sostener a Espert como cabeza de lista. “Es muy subjetivo y estamos hablando del Presidente... Me llama la atención que su hermana, que se hace llamar o el Presidente llama ‘El jefe’, sobre cualquier cosa decide, saca y pone funcionarios, los mueve, arma las listas, y los cercanos a ella cuelan y los otros no. Y, sin embargo, en esta el Presidente se queda con la última palabra. Pareciera haber algo que los comprende a todos. El tuit de anoche, de salir sacando pecho de toda la mugre que representa, es medio como un insulto a los argentinos".

No obstante, dijo que no está de acuerdo con que la campaña empiece a jugarse en estos términos, como le ocurrió a él en 2015. “Por más que los otros sean mugrientos, yo no hago eso”, sostuvo y aseguró que a él le hicieron “una mugre” cuando aseguraron que era “La Morsa”.

“Porque ellos lo hicieron, ¿yo hacerlo? Ellos ya tuvieron un castigo: que esta mujer [por Vidal] fuera gobernadora. Dos veces no va a suceder. Y estos personajes parecen que fueran los impolutos, que tuvieran las condiciones, pero no son ni impolutos ni tienen condiciones, terminan siendo socios de traficantes, es un espanto“, sostuvo y aseguró que cuando él se vio implicado en acusaciones por vínculos con el narco primero les explicó a sus hijos que no tenía nada que ver y después dejó pasar el tiempo.

“Mis amigos me decían ‘explicá’, pero quién te va a escuchar; solo el tiempo, lo curó el tiempo. Esa causa tiene condenados, presos, y no me involucra, nunca estuve, no fui citado ni como testigo. Se superó de esa manera. Este señor [por Espert] tiene que hacer lo mismo. Yo no soy un tipo que tenga que preocuparse por esas cosas. Laburo y laburo. Pero si vos tenés a los tuyos ahí dentro, se complica...”, refirió.