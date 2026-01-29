Los interventores del PJ enviados por Cristina Kirchner suspendieron a la senadora Carolina Moisés y a más de 300 afiliados en Jujuy

La interna del Partido Justicialista (PJ) al mando de Cristina Kirchner sumó un nuevo capítulo que explotó en la provincia de Jujuy. Los interventores del distrito declararon la suspensión de la afiliación de la senadora nacional Carolina Moisés y de otros 345 afiliados, cuyo futuro estará sometido a un procedimiento disciplinario.

La resolución, con la firma del exministro Aníbal Fernández y del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, también dispone de la “baja inmediata y total del proceso electoral interino” del PJ de Jujuy, por razones de “gravedad institucional”.

En ese marco, convoca a unos nuevos comicios que se llevarán a cabo el próximo 24 de abril. La decisión dispuesta por la intervención partidaria podría tener un correlato en el Senado, donde Moisés integra un interbloque con el kirchnerismo. Mientras que otros sectores de Fuerza Patria advierten que su expulsión sería considerada como un “punto de inflexión” para la unidad del espacio.

Carolina Moisés en el recinto del Senado Marcos Brindicci - LA NACION

A la senadora Moisés se la acusa de una “grave inconducta partidaria”. El texto afirma que “promovió activamente y consignó su propia imagen” en la boleta de una lista “ajena y enfrentada” al PJ, “sin contar con autorización alguna de los órganos partidarios competentes”.

“Constituyó una afrenta a los postulados doctrinarios”, agrega el documento al detallar que Moisés dio su voto positivo para la sanción del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, la modificación del Impuesto a las Ganancias y la aprobación del Presupuesto 2026.

En otra parte del escrito, se apunta al diputado provincial Rubén Rivarola y a otros 301 afiliados por haber promovido y acompañado públicamente a una o más listas que compitieron contra el PJ durante las elecciones del 2025, sin autorización partidaria.

Rubén Rivarola, diputado provincial de Jujuy Facebook

Según los interventores Fernández y Menéndez, Rivarola también habría obstaculizado “de manera reiterada el proceso de normalización institucional del Partido Justicialista en la provincia”.

Además, la resolución consigna al exvicegobernador Guillermo Jenefes de haber facilitado la aprobación de la reforma de la constitución provincial en 2023, desde su rol como como convencional constituyente. De la misma acción se responsabiliza a otros 11 miembros de esa asamblea y 23 afiliados más, entre los cuales está Rivarola.

El exvicegobernador de Jujuy, Guillermo Jenefes Archivo

Por último, se le achaca a Jenefes de haber “realizado una campaña de desprestigio público permanente sobre los candidatos del Partido Justicialista en las últimas elecciones del 2025 tanto a nivel provincial como nacional”.

Los afiliados “imputados” tendrán un plazo de 72 horas a partir de la notificación para formular sus respectivos descargos.

“La presente medida reviste carácter excepcional, transitorio y saneador, adoptada en ejercicio legítimo de la autonomía partidaria”, declararon los interventores en la resolución.

Aníbal Fernández, interventor del Partido Justicialista Marcos Brindicci - LA NACION

En esa línea, Fernández y Menéndez argumentaron que “la extensión y la reiteración de estas conductas generaron una grave crisis”. Justificaron la cancelación de interna al asegurar que “continuar con dicho proceso electoral interno en tales condiciones implicaría consagrar la posibilidad de una conducción partidaria surgida de un patrón distorsionado”.

La interna justicialista

Según supo LA NACION, la resolución generó acusaciones cruzadas entre los afiliados suspendidos y la titular del PJ Nacional, Cristina Kirchner.

En el Senado, se encendieron las alarmas del interbloque peronista encabezada por el senador José Mayans ante la versión que el bloque Convicción Federal, del que Moisés forma parte junto a otros 4 senadores, se reuniría la próxima semana para definir el camino a seguir. Entre las opciones, se evalúa una salida.

El senador nacional José Mayans Camila Godoy

La resolución de los interventores del PJ Nacional ocurre en un contexto marcado por el inicio de las sesiones extraordinarias el próximo 2 de febrero, donde se debatirá el proyecto de reforma laboral en la Cámara alta.

La jornada se vio marcada por la reunión en Buenos Aires entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y los gobernadores Osvaldo Jaldo de Tucumán, Gustavo Sáenz de Salta y Raúl Jalil de Catamarca. La charla fue alrededor del proyecto de modernización laboral y los reclamos de los mandatarios provinciales a cambio de su apoyo.

La reunión en la Casa de Salta de Diego Santilli con gobernadores

A la salida de la cumbre, Valdés cargó contra la conducción del PJ encabezada por Cristina Kirchner: “Estamos cansados de que la señora digite todo lo que se tiene que hacer”.

“Ella intervino el PJ en Salta, en Jujuy, en Misiones. Así le fue en las elecciones. Pero me parece que hay que intervenirla a ella”, lanzó el mandatario provincial en la puerta de la Casa de Salta y advirtió: “El partido está completamente acéfalo”.