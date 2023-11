escuchar

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) se expresó públicamente este jueves “contra el arancelamiento de la educación pública y la utilización del sistema de vouchers” que propone el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. “Si estas políticas se llevaran adelante, la UBA tendría que cerrar sus puertas”, argumentaron en un comunicado que fue difundido este jueves.

A través de un comunicado, el Consejo dejó en claro que “estas propuestas atacan directamente los principios y convicciones más básicas de esta casa de altos estudios”. Y advirtió que “desde la reforma de 1918, las banderas de la educación pública, gratuita y de calidad son un verdadero ejemplo en el mundo”. También recordó que la UBA es considerada “como una institución inclusiva y de puertas abiertas que forma profesionales de excelencia valorados internacionalmente”.

Mediante una Resolución aprobada por unanimidad, el Rectorado dejó entrever “la preocupación de la comunidad universitaria ante el aumento y difusión de propuestas de arancelamiento de la educación superior y/o de sistemas de vouchers educativos que colisionan con la responsabilidad indelegable del Estado sobre la educación en nuestro país y que son contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes”.

Y -en los considerandos del documento- insistió en que la gratuidad asegura “el acceso y permanencia, la igualdad de oportunidades sin discriminaciones sociales o económicas”. “El avance de las propuestas de arancelamiento son inconstitucionales, contrarias al sistema legal vigente, y colisionan con los principios de progresividad y no regresividad, inadmisibles para el futuro de la educación superior”, cierra el escrito.

Para cerrar, el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, dijo que “si estas políticas se llevaran adelante, la UBA tendría que cerrar sus puertas”.

El pronunciamiento de la casa de estudios se produce una semana después de la viralización de un video que mostraba a estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales realizando una escenificación de cómo sería la universidad pública en un eventual gobierno de Javier Milei.

Durante la grabación, que alcanzó millones de reproducciones y miles de comentarios, dos “profesores” se encargan de ofrecer los posibles planes económicos para afrontar los costos de cada materia, como resultado de la propuesta del candidato de La Libertad Avanza (LLA) de arancelar la educación pública.

En particular, los docentes y alumnos que protagonizaron la puesta en escena proponen un contexto en el que las autoridades de la facultad son CEOs de la junta administrativa -en lugar de directivos universitarios- y forman parte de lo que catalogaron como un “Proceso de Reorganización Institucional”.

Durante la presentación, el hipotético gobierno libertaria ofrece un voucher educativo de $30.000 que no sería suficiente para afrontar los costos de la currícula anual: las materias troncales tendrían un costo de $10.000, las de tesis costarían $20.000 y las de laboratorio ascenderían a $30.000.

Una de las profesoras apuntó también que el precio sería vigente solo para el día en que se ofrece debido a los altos niveles de inflación en el escenario propuesto.

Además, para quienes no puedan solventar el plan de estudios, otro de los actores también “ofrece” la posibilidad a los alumnos de que vendan sus órganos en una nueva “oficina de comercio biológico”, a cambio de financiación. “Están pagando muy bien las córneas, me dijeron, pero si quieren ofrecer algo también pueden con riñones, pulmones o cualquier órgano que venga de a dos es bien recibido. Y al que no le gusta, se levanta y se va”, apuntaron con tono sarcástico.

