En las últimas horas comenzó a difundirse en las redes sociales un video que muestra a estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que realizaron una escenificación de cómo sería la universidad pública en un eventual gobierno de Javier Milei, si se impone en el balotaje del 19 de noviembre sobre el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. En la performance, dos “profesores” se encargan de ofrecer los posibles planes económicos para afrontar los costos de cada materia, como resultado de la propuesta del candidato de La Libertad Avanza (LLA) de arancelar la educación pública.

En particular, los docentes y alumnos que protagonizaron la puesta en escena proponen un contexto en el que las autoridades de la facultad son CEOs de la junta administrativa en lugar de directivos universitarios, en lo que catalogaron con un “Proceso de Reorganización Institucional”, en referencia al nombre autoimpuesto por la última junta cívico militar que gobernó al país entre 1976 y 1983. En la performance, el hipotético gobierno libertaria ofrece un voucher educativo de $30.000 que no sería suficiente para afrontar los costos de la currícula anual: las materias troncales tendrían un costo de $10.000, las de tesis costarían $20.000 y las de laboratorio ascenderían a $30.000, sin incluir los materiales necesarios para trabajar. Una de las profesoras apuntó también que el precio sería vigente solo para el día en que se ofrece debido a los altos niveles de inflación en el escenario propuesto.

Además, para quienes no puedan solventar el plan de estudios, otro de los actores también “ofrece” la posibilidad a los alumnos de que vendan sus órganos en una nueva “oficina de comercio biológico”, a cambio de financiación. “Están pagando muy bien las córneas, me dijeron, pero si quieren ofrecer algo también pueden con riñones, pulmones o cualquier órgano que venga de a dos es bien recibido. Y al que no le gusta, se levanta y se va”, apuntaron con tono sarcástico.

LA NACION se comunicó con los voceros de prensa tanto de la Facultad de Exactas como de la UBA, y ambos negaron el involucramiento de los canales oficiales de la universidad en la realización del sketch: “No es una pieza institucional ni fue difundida por los canales oficiales de la Facultad”, aseguraron.

La polémica con respecto a la venta de órganos se reavivó después de que, en una entrevista que otorgó a LN+ la semana pasada, la referente libertaria Diana Mondino, a quien Milei propondría para comandar Cancillería si es electo presidente, volvió a defender la existencia de un mercado de órganos.

Diana Mondino, en la entrevista con Luis Novaresio en LN+

“Mercado es la transacción, no quiere decir que te van a cobrar por eso”, resaltó, y pidió que la Ley Justina, que regula la donación de órganos vitales, “funcione de una manera mucho más activa”.

“¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar. Pero a lo mejor hay alguien en la otra punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da. Hay un señor que se ha ganado el Premio Nobel por esto, que es Alvin Roth”, expresó Mondino.

Mondino hizo referencia al economista estadounidense Roth, quien fue galardonado en 2012 con el Premio Nobel de Economía por realizar una investigación, entre otros aspectos, sobre donaciones e intercambio de riñones. No obstante, se trata de un modelo que si bien es apenas utilizado en EE.UU., despierta posiciones encontradas. La Unión Europea (UE) vetó en 2018 de manera tajante que el modelo de Roth comience a implementarse a propuesta de la Organización Nacional de Trasplante de España. El Consejo de Europa de la UE lo definió como “tráfico de órganos humanos”. Roth, en diversas entrevistas, abrió la puerta a que los órganos del cuerpo humano puedan ser considerados como cualquier otro bien y, por lo tanto, sujeto de tener valor económico, como en una entrevista que dio en 2014 a la revista Finanzas y Desarrollo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Diana Mondino sería propuesta como canciller en un hipotético gobierno de Javier Milei Instagram

En cuanto al arancelamiento de la universidad pública, la propuesta forma parte del documento que el candidato libertario presentó ante la Justicia electoral de cara a las elecciones generales del pasado 22 de octubre. Sobre la educación, Milei impulsa un sistema de “vouchers cheque educativo”. En su punto uno, propone “descentralizar la educación entregando el presupuesto a los padres, en lugar de dárselo al Ministerio, financiando la demanda”. Además, pretende eliminar la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles, modificar el estatuto docente y cambiar el diseño curricular.

La propuesta despertó fuertes críticas en diversos círculos y es uno de los principales puntos de disputa de Massa, su contrincante para el balotaje. Una de sus frases más directas acerca del tema la pronunció en un acto en Quilmes en septiembre: “La libertad no es que los manden a trabajar sin derechos. Es tiempo de rebelarse contra aquellos que los quieren formar en un número en la economía, contra los que les quieren cobrar la universidad. Hoy se las quieren cobrar, arancelar, les van a dar un voucher. Es tiempo de defender la universidad pública, libre, gratuita de calidad. Los que otros proponen como rebeldía es condenarlos a que cada uno se arregle como pueda”.

