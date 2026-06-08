La UCR bonaerense dirimió nueve internas municipales, tras sellar la unidad provincial

La Unión Cívica Radical anudó la unidad a nivel bonaerense, pero no logró cerrar todos sus frentes locales y las internas resultaron inevitables en nueve distritos de la provincia de Buenos Aires. Nóminas alineadas con el senador Maximiliano Abad se impusieron en General Pueyrredón Luján, Morón, Mercedes y Bahía Blanca; listas vinculadas al diputado Martín Lousteau hicieron lo propio en Tres Arroyos, Bragado y Villa Gesell.

En Lincoln, la pelea fue entre hermanos y se impuso el sector del intendente, Salvador Serenal, sobre la representación de Marisa Serenal. La conducción provincial del partido, tras el acuerdo, quedó en manos de Emiliano Balbín (diputado provincial, nieto de Ricardo Balbín, y perteneciente al sector de Abad) y la vicepresidencia será para Josefina Mendoza (de Evolución, el ala de Lousteau).

En General Pueyrredón, distrito que tiene como cabecera a la ciudad de Mar del Plata, de donde es originario Abad, se impuso la lista del senador nacional, encabezada por Ricardo Liceaga Viñas. Logró 4060 votos, mientras que la nómina competidora, de Jimena Nespral (alineada con el dirigente sindical Cristian Echeverria), llegó a los 1833.

En Tres Arroyos, la victoria correspondió a la candidata de Evolución, el sector interno de Lousteau. Su candidata, Romina Trujillo (actual presidenta de la UCR local), se impuso a Cristian Ruiz por 135 votos a 102. Ruiz está alineado con la intendenta Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez (es subsecretario de Desarrollo Económico, Social y Comunitario en ese municipio).

Emiliano Balbín, junto a Abad Prensa UCR

La disputa en Lincoln fue entre hermanos. Una lista estaba patrocinada por Salvador Serenal (intendente del distrito) y la otra, por Marisa Serenal. Se impuso el jefe comunal, con su nómina liderada por Valeria Mena, por 172 votos contra 147 de la lista que armó su hermana, liderada por Matías Gázquez. El espacio de Salvador Serenal está vinculado al grupo “Saladillo”, un sector del radicalismo del interior provincial.

Bragado resultó favorable a la lista de Evolución, encabezada por Lilian Labaqui, que se impuso con 323 votos contra la nómina vinculada a Abad, con Amadeo Mónaco al frente, que logró 201 sufragios.

El radicalismo del distrito de Luján quedó en manos de una lista alineada con el exgobernador bonaerense Daniel Salvador (alineado con Abad). La encabezó Andrés Saavedra y se impuso con 453 votos a la nómina de Leandro Fusco, con 370. Ambas listas del radicalismo distrital están dentro del abadismo.

En Morón, la lista ganadora fue la encabezada por Natalia Popolizio, una amalgama entre abadistas y algunos integrantes de Evolución. Se impuso a la nómina que lideraba Martín Dolhgaray, del sector de Salvador.

La lista triunfadora en Mercedes fue la de Marisa Brillado, del sector de Abad, que se impuso a la de Marcelo Ventrilli, de Evolución. Brillado representa al oficialismo de la UCR local.

El comité radical de Villa Gesell reportó una victoria al sector de Lousteau. Se impuso la lista de Néstor Banquero con 443 votos. La nómina de Amadeo Montenegro (alineado con Abad) consiguió 311. Hubo una tercera lista, de Omar Zurko, que obtuvo 57 sufragios.

El abadismo ganó la elección interna de la UCR de Bahía Blanca, con su candidato Fernando Roig, que obtuvo 555 votos. Venció al postulante alineado con Lousteau, Martín Bustos, que consiguió 428 votos.