La UCR elige las autoridades del partido en la provincia de Buenos Aires

LA PLATA.- La Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires tiene 600.000 afiliados convocados el domingo 6 de octubre para renovar autoridades, en una compulsa que enfrenta un modelo histórico del interior provincial y otro de renovación, ligado a la conducción nacional, que encabeza el senador nacional Martín Lousteau.

Los candidatos a presidir el comité provincia son Miguel Fernández, aliado del senador nacional Maximiliano Abad, y Pablo Domenichini, que responde a Lousteau y Facundo Manes.

Será una compulsa en tres tercios: 200.000 votos se juegan en la primera sección, otros 200.000 en la tercera y el resto provienen de todos los municipios del interior de la provincia.

Desde la lista Futuro Radical, Domenichini -diputado provincial y rector de la Universidad de Almirante Brown- es favorito en la tercera sección. En este bloque trabajan además los intendentes de Tandil, Miguel Lunghi; de Lincoln, Salvador Serenal, y de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach.

Pablo Domenichini, candidato al Comité Provincia por Futuro Radical

Desde la lista Adelante Buenos Aires, Fernández -ex intendente de Trenque Lauquen- tiene mejor llegada en el interior, dada su larga trayectoria como presidente del Foro de Intendentes Radicales. Se estima que 20 de los 27 alcaldes en funciones acompañarán esta lista, más todos los senadores y la mitad de los diputados provinciales. Fernández cuenta con el aval de Sebastián Salvador (hijo del ex vicegobernador Daniel Salvador de María Eugenia Vidal), Walter Carusso (aliado al ex intendente de San Isidro Gustavo Posse), Erica Revilla, Agustín Maspoli, Emiliano Balbin y Alejandra Lorden entre otros legisladores provinciales.

En la provincia algunos creen que una escasa participación podría rayar el papelón si no se llega a un piso de 120.000 mil electores, que fueron los que participaron en 2021, en pandemia.

En los últimos días, el veto a la ley de movilidad jubilatoria encendió aún más los ánimos en el partido con el pedido de expulsión de los 5 diputados, que ya mantenía diferencias respecto a cómo posicionarse ante Javier Milei.

- ¿Por qué no se llegó a una lista de Unidad? ¿Por qué el radicalismo se somete a una interna que no estará exenta de denuncias cruzadas?

- Miguel Fernández: Faltó buena voluntad y entender de manera clara el momento q atraviesa la sociedad. Se hicieron distintas propuestas que fundamentalmente se orientaban a ordenar el partido mirando al futuro. Incluso, la última propuesta acercada por nuestros circunstanciales adversarios fue aceptada por nuestro espacio. Sin embargo al momento de validar la misma por los mismos que la habían acercado no tuvieron eco dentro de su espacio, quizás, por intereses ajenos a nuestra provincia.

- Pablo Domenichini: Tenemos miradas diferentes de lo que creemos que tiene que representar el partido y no pudimos acordar de forma clara su rumbo, la toma de decisiones y las posiciones del radicalismo en la construcción de una alternativa electoral para 2025. Para nosotros el partido debe tener una identidad socialdemócrata y progresista.

- ¿Cómo se para frente al gobierno nacional de Javier Milei?

–Miguel Fernández: Como opositores responsables. Está más que claro q no somos oficialistas ni en la Nación como tampoco en la Provincia. Y en ambos casos somos coherentes. Hay dos formas de ejercer la representación de las minorías. Con mezquindad y de manera poco responsable o bien de manera sensata, responsable apelando siempre al diálogo y al aporte por la positiva. Apoyar lo que es adecuado apoyar, corregir lo mejorable y rechazar lo que entendemos bueno para la gente. Para que eso ocurra debe haber también sensibilidad, voluntad y sobre todo un espíritu de respeto. Esto último está más que claro que está faltando.

–Pablo Domenichini: Tenemos una mirada muy diferente a lo que representa Javier Milei. El radicalismo debe tener ideas claras ante temas que son relevantes para la sociedad, como por ejemplo el desfinanciamiento de las universidades y la defensa de una jubilación digna.

–¿Con qué sectores creen que formar alianzas para 2025?

–Miguel Fernández: Para eso falta mucho. El primer desafío de la nueva conducción partidaria es unificar los bloques legislativos y ordenar la relación entre el Gobierno Provincial, los bloques legislativos y el Foro de Intendentes. Ese triángulo debe funcionar muy aceitadamente y en sintonía permanente con los 135 comités de distrito de la provincia. Desde allí hay que discutir y entender qué le pasa a la política en general y al Radicalismo en particular. Desde allí responder de manera colectiva preguntas tan básicas como que somos, que representamos hoy y que aspiramos a representar. Solo a partir de esa reflexión consolidar un proyecto provincial que vincule con las preocupaciones y necesidades de los bonaerenses. Recién ahí veremos. Veremos si otros espacios políticos se toman el trabajo de hacer autocrítica de lo que han de hecho o dejado de hacer para estar donde estamos, tanto en Nación o en Provincia. Lo demás lo veremos, capaz que muchos se acerquen para acompañarnos a nosotros.

– Pablo Domenichini: Con aquellos sectores que tengan la mirada de un Estado eficiente que dé respuesta a los problemas de los bonaerenses, que sea superador a lo que ha sido el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y un claro opositor a las políticas de ajuste del Gobierno Nacional.