Lousteau volvió a arremeter contra algunos radicales y también contra Macri y Pro: “Se ha entregado a LLA”

Después de cruzarse el jueves por la tarde con su compañero de bancada Maximiliano Abad, el senador radical Martín Lousteau arremetió este viernes contra parte de los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) -partido que conduce- a quienes acusó de buscar un pacto electoral con el Gobierno. Les pidió que “por favor digan” si quieren aliarse al oficialismo. El senador también cargó contra Pro y su titular, el expresidente Mauricio Macri, ya que entendió que directamente se “entregaron a La Libertad Avanza (LLA)”.

Ayer, en medio de la reunión que definió la situación en comisión del juez Manuel García-Mansilla, Lousteau arremetió contra Abad y otros radicales -sin nombrarlos- para quejarse por la falta de acompañamiento para impulsar a recinto el pliego del juez y rechazarlo, por haber llegado a la Corte Suprema de Justicia a través de un decreto del presidente Javier Milei.

En tanto, esta mañana volvió sobre el tema y dijo que hubo “especulación” de parte de sus compañeros de bancada para recién presentarse en la reunión cuando ya había quorum, y antes haberlo dejado solo. “Seamos claros, porque sino nos estamos mintiendo todo el tiempo. O se dicen cosas en privado para… no sé. Blanqueemos las cosas como son, terminemos con esto”, pidió en Radio Futuröck.

Planteó, entonces, que el radicalismo tiene cuatro senadores en esa comisión donde se debía definir la suerte de García Mansilla -cuyo pliego Lousteau quiere rechazar, al igual que el de Lijo- y que algunos no se presentaron. “¿Por qué faltaron? Porque están especulando acerca de los arreglos electorales , no quieren pelearse con el Gobierno o tienen miedo. Pero el problema de eso es que en el partido nuestro programa es la Constitución Nacional. La verdad que cuando el radicalismo deja de defender a los jubilados, a las universidades y a la Constitución Nacional, no sé qué es. Algunos de nosotros damos estas batallas adentro, pero nos cansamos de darlas a puertas cerradas y que después manipulen la discusión, hagan otros arreglos. Entonces es mejor visibilizarlo”, expresó, directo contra el ala de la UCR que está más cerca del Gobierno, referenciada sobre todo en los gobernadores Alfredo Cornejo, Eduardo Valdés y Leandro Zdero.

Pero no fue solo eso. “Desde el principio de los tiempos de este Gobierno hay radicales que se esconden en una masa cuando hay que tomar decisiones, no dicen la verdad y después van y hacen arreglos. No sé si es por miedo, puede ser, por miedo por los trolls, por lo que después dicen de ellos pseudoperiodistas que son sesgados... quieren ir a una alianza electoral, tienen otras vinculaciones con el Gobierno, subterráneas , no dicen la cosas como son en temas cruciales de la identidad de la UCR”, cuestionó a sus correligionarios. En la votación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA, los radicales habían presentado el pedido para que se creara firmado por su presidente de bloque, Eduardo Vischi, quien después a la hora de votar lo hizo en contra de la iniciativa, se supone que incitado por el gobernador Valdés, a quien responde, en tándem con la Casa Rosada.

Según Lousteau, cuando habla con los senadores en privado se muestran en la misma sintonía que él pero a la hora de tomar las decisiones “hacen lo contrario” en base a “conveniencias”.

“Por eso llamamos el otro día a una convención, que es el órgano que debe definir cuál es la identidad del radicalismo de cara a las próximas elecciones. Algunos querrán ir con La Libertad Avanza y que lo digan; y otros creemos que este gobierno está bien que pelee contra la inflación, que necesitamos orden fiscal, pero después hay un avasallamiento, abre puertas a la violencia, la emprende contra los gays, las mujeres, monta escenas, no permite las protestas, tiene un plan económico que favorece a determinados sectores y está dejando afuera al resto de la sociedad, no tiene ninguna iniciativa con respecto a la educación, los jubilados ahora viven una situación límite”, indicó y siguió: “Algunos se callarán, he visto radicales diciendo [que la marcha de los jubilados] fue un golpe de Estado, un intento destituyente”.

Desde siempre en la vereda opuesta a la gestión mileísta, las críticas de Lousteau no fueron solo para la UCR. “Hay un partido que se llama Propuesta Republicana, que es Pro, que ayer no estuvo para defender la república y la división de poderes. No estuvo con este avasallamiento y esta barbaridad jurídica que hizo el Presidente [de nombrar a los jueces por decreto]. En parte no estuvo porque el que abrió la puerta para este antecedente de nombrar jueces por decreto fue Macri , pero un partido que se llama Propuesta Republicana no estuvo para esto”, sostuvo el senador sobre los representantes de la fuerza amarilla, con los que tuvo un pacto político hasta que los libertarios llegaron al poder.

“Pro se ha entregado a La Libertad Avanza de una manera... Le votó todo y ahora que La Libertad Avanza le quiere competir en la Ciudad súbitamente gira. Pero Pro en la Ciudad viene haciendo lo mismo que La Libertad Avanza desde que asumió Milei”, dijo Lousteau y ratificó que “de ninguna manera” va a tender una alianza con el partido de Macri para jugar en la elección porteña. “Cuando competía contra Pro y decía que eran de centro-derecha, ellos decían ‘no, no somos derecha, cómo decís eso’ porque en ese momento el humor social era proclive al progresismo. Ahora que la sociedad parece haberse corrido a la derecha, si les digo a los de Pro que son de centro-derecha me van a decir ‘centro nos no somos‘”, ironizó.

Por último, aseguró que hay dirigentes “que se tiran de palomita por un cargo” y deslizó en cuanto a Abad ayer: “Yo no di nombres, la gente se siente aludida por algún motivo”.

LA NACION