La visita del hijo de Jair Bolsonaro acercó a Javier Milei con algunos sectores de Juntos por el Cambio

Una cena escenificó la sintonía que existe entre algunos sectores de Juntos por el Cambio y el mundo que rodea a Javier Milei. La excusa fue la presencia de Eduardo Bolsonaro en la Argentina. El hijo del presidente brasileño viajó a Buenos Aires para, según sus propias palabras, “abrir los ojos a los indecisos” antes de la segunda vuelta en Brasil.

Por parte de la principal coalición opositora asistieron Miguel Ángel Pichetto, el líder de Peronismo Republicano que se anota entre los presidenciables de Juntos por el Cambio; Joaquín de La Torre, senador provincial, exintendente de San Miguel y aspirante a gobernador de la tropa de Patricia Bullrich; la diputada bonaerense de ese distrito Catalina Buitrago, y los diputados nacionales de Pro Francisco Sánchez -quien propuso la pena de muerte por delitos de corrupción- y Dina Rezinovsky.

Del sector libertario participaron la diputada nacional Carolina Píparo, quien formalmente continúa en el bloque de Jose Luis Espert en la cámara de Diputados pero últimamente se mostró más cerca del espacio de Milei; Ramiro Marra, presidente de bloque de La Libertad Avanza en la legislatura porteña; Nahuel Sotelo, diputado provincial que también venía de la tropa de Espert pero ya blanqueó su pase, y Agustín Coto, de Republicanos Unidos y armador en Tierra del Fuego de Milei. Victoria Villarruel también formaba parte de esa lista, y aunque no asistió a la cena, participó Guillermo Montenegro, el jefe de su despacho que viene de trabajar con Diego Santilli.

La reunión en Puerto Madero fue convocada por Fernando Cerimedo, consultor político que colabora con las redes sociales de Bolsonaro y trabajó en la campaña del “rechazo” a la nueva Constitución en Chile.

Espero que el día 31 triunfe Jair Bolsonaro. Así se lo manifesté a @BolsonaroSP en un productivo encuentro anoche junto a varios dirigentes con quienes compartimos los valores del capitalismo y la libertad.

Visité a @jairbolsonaro en 2019 y sería bueno que siga gobernando Brasil. pic.twitter.com/GzeqMRkrVx — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) October 14, 2022

Aunque estaba invitado, Milei no llegó a tiempo porque estaba en una entrevista en LN+, pero tuvo su revancha y compartió un desayuno con Bolsonaro y Villarruel. “Hermanos brasileños, no se dejen avanzar por el presidiario comunista Lula. Voten a Jair Bolsonaro”, dijo en un video junto al hijo del mandatario.

“Derecha regional”

La tropa libertaria sigue con especial atención la elección del país vecino. Plantean que un triunfo de Lula favorece al kirchnerismo mientras que consideran que un triunfo de Bolsonaro los fortalece. Se ilusionan con la consolidación de una “derecha regional”.

“No hubo foto conjunta”, remarcaba uno de los comensales. En el mundo Milei señalaron que este encuentro no buscaba construir “algo programático” y resaltaron que el protagonista fue Bolsonaro. Uno de los dirigentes que participó del encuentro apuntó: “Claramente hay un espectro de centro derecha que en algún momento puede congeniar. Lo que no congenia hoy son las cabezas: Patricia Bullrich, Milei y Macri”.

A la lista de políticos que se reunieron con Milei se suma Pichetto, con quien mantuvo un encuentro el año pasado. Según fuentes al tanto del encuentro, la crítica que le comunicó el exsenador nacional kirchnerista fue que debía encontrar algo positivo para su proyecto más allá de expresar el hartazgo social y la bronca de la sociedad, ya que sino su construcción siempre será en base al fracaso de los políticos.

Villarruel también sintoniza con las filas de Encuentro Republicano Federal. La diputada asistió a la presentación del libro “Capitalismo o pobrismo” del exsenador y se sentó al lado de Miguel Ángel Toma, extitular de la SIDE, que hoy integra la mesa del partido y coordina los temas de seguridad, inteligencia y defensa. El dirigente luego asistió a la asunción de Villarruel en el Partido Demócrata bonaerense. Además, Marra lo convocó para que de una charla ante jóvenes libertarios.

Desde el entorno de la diputada se limitan a reconocer que tienen una “relación cordial” con el sector de Pichetto. Pero consideran que tejer vínculos con la derecha forma parte del capital político que Pichetto busca mostrar dentro de Juntos por el Cambio. Entienden que es una lógica parecida a la de Patricia Bullrich que exhibe sus vínculos con los libertarios. Fue por esto que la diputada decidió no asistir a la cena con Bolsonaro y reunirse al otro día en el desayuno del que participó Milei. Algunos entienden que fue por esa razón que Milei también evitó la foto con integrantes de Juntos por el Cambio y apostó a mostrarse solo con Bolsonaro.

Otro de los nombres que resonaba era Javier Iguacel. Circularon rumores de que podría incorporarse a la tropa de Milei si no le daban un lugar en la interna Pro bonaerense, donde se enfrentaría a los diputados Cristián Ritondo –el candidato que apoya María Eugenia Vidal- y a Diego Santilli, la carta del larretismo. Sin embargo, desde el entorno del intendente de Capitán Sarmiento contestaron que no barajó la posibilidad de irse de Juntos por el Cambio. “No hay ningún acercamiento”, intentaron despejar las versiones. Plantearon que los dos dirigentes comparten algunas ideas y tienen una buena relación que se resume a sus cruces eventuales en algún estudio de televisión.

En el mundo Milei remarcaron que su afinidad ideológica no puede ampliarse a todos los halcones, sino solo a algunos integrantes. Algunos reconocieron que el proyecto presidencial podría funcionar como una “colectora” para dirigentes enojados con Pro, sobre todo en el interior. Aunque son conscientes que esconde el riesgo de sumar infiltrados. Pensando en ese proyecto, Sotelo es uno de los que mantiene buen vínculo con todos los sectores, desde el larretismo hasta las filas del Frente de Todos. Suele definirse como un facilitador y considera que será necesario el diálogo con otros sectores pensando en el lugar que Milei, quien esta al tanto de todas las reuniones del diputado provincial, ocupará políticamente el año que viene.