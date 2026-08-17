La vuelta de la reelección indefinida de los intendentes que impulsa Kicillof no tiene los votos suficientes en la Legislatura

El impulso que el gobierno bonaerense de Axel Kicillof busca darle al regreso de las reelecciones indefinidas de los intendentes choca con los cálculos previos que pueden hacerse en ambas cámaras de la Legislatura, en la que prima la negativa a restablecer la posibilidad de que los jefes comunales encadenen mandatos sin límites de cantidad.

En la Cámara de Diputados bonaerense, que tiene 92 bancas, aflora el escenario más adverso para los proyectos de reelección. Se pueden contabilizar 29 diputados que votarían a favor de eliminar el límite de dos mandatos consecutivos que rige en la actualidad. Pero, para aprobar la modificación electoral, la iniciativa necesitaría reunir una mayoría simple (en caso de ser un proyecto sin dictamen de comisión, debería elevarse a dos tercios para habilitar su tratamiento en el recinto), que en Diputados es de 47 votos. El escenario para sumar esos 18 votos faltantes es complejo para el peronismo.

Los 29 votos positivos estarían dentro del bloque justicialista, que tiene 39 integrantes y lidera Facundo Tignanelli (La Cámpora). Diez de ellos pertenecen al Frente Renovador, fuerza liderada por Sergio Massa que se mantiene en contra de la chance de rehabilitar las reelecciones. En 2016, el massismo y la exgobernadora macrista María Eugenia Vidal impulsaron la ley de límite a los mandatos consecutivos. En 2021, la ley se modificó para que el primero de los dos períodos a contabilizar sea el iniciado en 2019 y no el que comenzó en 2015.

Los bloques de La Libertad Avanza y de Pro son los más numerosos de la oposición en la Cámara de Diputados bonaerense. La semana pasada, las dos fuerzas expresaron su oposición al regreso de las reelecciones indefinidas. La Libertad Avanza tiene un bloque de 20 integrantes; la bancada de Pro tiene 11 diputados provinciales.

Parte de la Cámara de Diputados bonaerense, con legisladores de los bloques de La Libertad Avanza, Hechos y Fuerza Patria, entre otros Prensa Bloque LLA

El bloque Unión y Libertad (un espacio que tiene como referente al senador provincial Carlos Kikuchi y, en Diputados, lidera Martín Rozas), de cinco miembros en la Cámara de Diputados, no tiene una postura definida sobre la reelección de intendentes, pero, según dijo una fuente del sector a LA NACION, “está más para el no que para el sí”. Este sector apoyó el regreso de la reelección indefinida de los legisladores, en la votación que el año pasado se hizo en el Senado de ese proyecto kirchnerista, que no avanzó luego en Diputados.

La negativa a la reelección indefinida de los intendentes también se impone en los bloques UCR+Cambio Federal, UCR y Coalición Cívica, que suman nueve miembros (tienen tres integrantes cada uno). En esas bancadas, no obstante, se observa una predisposición al debate, siempre y cuando se lo incluya dentro de una discusión integral electoral, con temas como la boleta única de papel o la situación de las PASO.

Nuevos Aires, un bloque de tres integrantes que lidera Gustavo Cuervo, pretende “definir en años no electorales las reglas electorales”, según indicaron desde esa bancada a LA NACION. Muestran intenciones de que el debate incluya otros temas, más allá de las reelecciones. En 2025, con otra denominación e integrantes, la bancada se había expresado en contra de quitar el límite vigente, de dos mandatos.

También están en contra bloques de la Cámara de Diputados como Hechos (un espacio de dos integrantes que tiene como referentes a los hermanos Santiago y Manuel Passaglia), Izquierda Socialista (integrado por Mónica Schlotthauer), o Partido de los Trabajadores Socialistas (el monobloque de Christian “Chipi” Castillo). Derecha Popular es el monobloque restante de Diputados, integrado por Juan Esper (legislador que responde a Joaquín de la Torre), que no adelantó una postura.

El recinto del Senado bonaerense, la cámara que preside la vicegobernadora Verónica Magario Prensa Senado PBA

El año pasado, logró media sanción en el Senado un proyecto que habilitaba la reelección indefinida solo para los legisladores provinciales y municipales, iniciativa impulsada por el sector del peronismo alineado con la expresidenta Cristina Kirchner. En paralelo y en la misma cámara, no logró avances una propuesta de la senadora Ayelén Durán (que integra las filas de Kicillof) para reimplantar la reelección indefinida de legisladores y concejales, y también de los intendentes. Este año, el tema no llegó aún a ninguno de los dos recintos de la Legislatura provincial.

En el Senado, más favorable

En el Senado bonaerense, de 42 bancas, un proyecto para restablecer la reelección indefinida de los intendentes alcanzaría los 21 votos favorables. Para aprobarse, debería tener el respaldo de 23 senadores. Esos 21 votos se contarían dentro del bloque del peronismo, cuyo jefe es Sergio Berni. El massismo cuenta con tres senadores en ese bloque, que no acompañarían, al igual que ocurre en Diputados.

Los bloques de La Libertad Avanza (10 senadores), Pro (cinco integrantes), Unión y Libertad (tres miembros), Hechos (tres legisladores) y UCR (monobloque) están en contra de la iniciativa que, la semana pasada, reforzó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. El funcionario dijo que el gobierno bonaerense apoya la eliminación del límite de mandatos consecutivos y añadió que “todos [los sectores políticos de la provincia] están a favor de la reelección de intendentes”, aunque los legisladores que responden a intendentes opositores no lo votarán.

Sin avances legislativos concretos, se abrieron especulaciones sobre la reelección en otro tipo de proyectos, como el de la autonomía municipal que impulsa el intendente de Castelli, Francisco Echarren (PJ). El jefe comunal aseguró a LA NACION que no pretende implementar la reelección indefinida en el municipio, sospecha que tiene la oposición local y de la quinta sección electoral. El proyecto de autonomía establece que se conformará una convención que creará “un régimen electoral directo para el intendente municipal y los concejales”.