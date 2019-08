Lacunza contó cómo Vidal y Macri le ofrecieron el cargo de ministro de Hacienda

El exministro de Economía bonaerense dijo que lo llamaron el sábado al mediodía Fuente: Télam - Crédito: Carlos Brigo

Hernán Lacunza asumió ayer como ministro de Hacienda en medio de la crisis económica y hoy contó detalles del ofrecimiento que le hizo el presidente Mauricio Macri, tras aceptar la renuncia del economista Nicolás Dujovne.

"El sábado al mediodía me llamó la gobernadora María Eugenia Vidal, con quien tuve el orgullo de trabajar casi cuatro años y ser testigo de una revolución silenciosa en la provincia [de Buenos Aires]. Me contó que había estado hablando con el Presidente y me preguntó si estaba dispuesto [a asumir el cargo]", contó el flamante titular de Hacienda en diálogo con Radio Mitre.

Y siguió: "Le dije que sí. Me pasó con el presidente, que estaba al lado, y nos pusimos de acuerdo enseguida. Yo estaba en el interior del país y viajé inmediatamente para Capital". Lacunza estaba de vacaciones en Neuquén cuando recibió el llamado.

"Me parece que cuando un presidente democrático convoca a un ciudadano a una función pública, hay que deponer las preferencias o especulaciones personales. Es mi obligación y estoy muy orgulloso, mas allá del momento", dijo, sobre el difícil contexto económico en el que asumió el cargo.

Lacunza consideró que "es un momento complejo, como todos los periodos electorales en la Argentina". "Lo que pasó entre el viernes 9 y el lunes 12, donde la economía y las finanzas se han complicado, tuvieron un shock en el resultado de las PASO. Esos resultados no son indiferentes a la marcha de la economía y de los mercados", expresó.