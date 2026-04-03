Piden que el ministro de Defensa se rectifique por dichos que vertió sobre el hundimiento del ARA General Belgrano

El jueves, cuando se conmemoró el 44° aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, el ministro de Defensa, Carlos Presti, ahondó respecto del conflicto y opinó sobre el ataque al crucero ARA General Belgrano llevado adelante por Gran Bretaña. Sus declaraciones generaron polémica y ahora el diputado nacional del socialismo Esteban Paulón le pidió de mínima una rectificación.

El 2 de abril, Presti fue a los estudios de A24 y ahí le consultaron sobre el ataque al crucero de la Armada Argentina, el 2 de mayo de 1982, dirigido desde el submarino británico nuclear Conqueror. La orden de impactar el buque fue impartida por la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher.

Para muchos en la Argentina, este ataque fue un crimen de guerra, ya que parte de la biblioteca afirma que el Belgrano estaba fuera del área de exclusión dictaminada por Gran Bretaña. Sin embargo, Presti no avaló esa posición.

“Estaban en combate y fue un acto de guerra”, sostuvo el ministro cuando respondió respecto del hundimiento del crucero, en una postura que la Armada sostiene desde décadas.

Antes de ser ministro, Presti era jefe del Ejército, cuerpo en el que estuvo durante 41 años.

El hundimiento del ARA General Belgrano fue la mayor tragedia naval de la Armada, con 323 muertos, la mitad de los caídos que tuvieron las fuerzas argentinas en toda la guerra de Malvinas. Ahora, el buque yace a más de 4000 metros de profundidad en el Atlántico Sur, luego de hundirse aquel 2 de mayo de 1982, tras recibir los impactos de dos torpedos y más de 9000 toneladas de agua en su interior.

Luego de los dichos de Presti, Paulón -opositor al gobierno de Javier Milei- presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para expresar su “más enérgico repudio” a las declaraciones del ministro de Defensa.

“En vísperas de un nuevo aniversario por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas calificó el hundimiento del crucero ARA General Belgrano como un ‘acto de guerra’, lo que implica una ofensa inexcusable para las víctimas de ese crimen de guerra y para toda la población argentina”, dijo Paulón.

Además, exigió que el ministro haga una “rectificación pública”, que “refleje el crimen, en virtud de haber sido producto de un ataque del Ejército británico fuera de la zona de exclusión, a 231 millas marinas de la zona de guerra”.

Por último, el diputado nacional -que ahora integra el interbloque de Provincias Unidas- pidió rendir una vez más un sentido homenaje a los 323 tripulantes fallecidos “en cumplimiento del alto deber de defensa de la soberanía nacional” sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.