Las cuatro maniobras de lavado de dinero que comprometen a Martín Insaurralde

Cuatro maniobras de lavado de dinero le imputan los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco al ex intendete de Lomas de Zamora Martín Insaurralde. Así se desprende del dicatmen con el que pidieron que se lo convoque a prestar declaración indagatoria por este es delito y por el de presunto enriquecimiento ilícito.

Las maniobras son la compra de propiedades mediante testaferros, el uso de vehículos a nombres de terceros, la introducción en el mercado lícito de dinero injustificado y la compra de al manes 75 pasajes de avión en la Argentina con dinero en efectivo, que se pagaban “en espejo” a agencias de viaje en Estados Unidos.

En el dictamen, los fiscales Mola y Velasco señalan que solo en 2022 y 2023, Insaurralde gastó en vuelos internacionales de línea y privados, aproximadamente 98.133, dólares “siendo esta cifra un monto inafrontable para una persona que desarrolló toda su vida económicamente activa en la función pública”.

“Estos fondos tendrían su origen en actos de corrupción vinculados a los cargos públicos que ejerció desde, al menos, el año 2003″, dijeron los fiscales.

Las operaciones detectadas de lavado son la compra de dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras SA, provincia de Buenos Aires, desde 2006 a la actualidad, y con la intervención de su hijo Luciano y de Rodrigo Insaurralde, además de Carolina Álvarez y Víctor Donadio, mediante la empresa Sasasa Liberao SA.

El barrio privado Fincas de San Vicente, ubicado en la ruta 58 y avenida Juan Pablo II, partido de San Vicente, es donde viviría actualmente Martín Insaurralde; es una de las propiedades que figura en la denuncia por presunto enriquecimiento ilítico que hicieron dirigentes de Republicanos Unidos Ricardo Pristupluk

Inntervino la empresa Doio SRL, de Mariano Donadio, que era contratista de la Municipalidad de Lomas de Zamora, al menos entre 2006 y 2016. La fiscalía dijo que a Donadio se lo investiga como “prestanombre” de Insaurralde. En esa casa de San Vicente vivieron Insaurralde, Jesica Cirio y la hija de ella.

Con respecto a los automóviles, entre noviembre de 2017 y junio de 2021, Insaurralde fue titular de un Chevrolet Tracker, pero tenía permisos para manejar dos camionetas Tiguan Volkswagen.

Los fiscales además probaron en esta etapa de la causa la acreditación de fondos ilícitos en el sistema financiero formal. Desde SAXA LIBERO SA se acreditaron fondos de la organización utilizando una cuenta corriente en el Banco Superville SA, la cual verificó acreditaciones totales entre 2011 y 2021 por $8.620.967. En ese banco, sus apoderados son Gastón Barrachina y Rodrigo Insaurralde.

Los viajes

Pero la evidencia de los viajes que es lo que más complica a Insaurralde. “Se han identificado patrones de viaje de Martín Insaurralde que sugieren posibles vínculos con actividades de lavado de activos al evidenciar costos excesivos en relación con los ingresos legítimos que percibía”, señaló el dictamen de los investigadores.

“Para afrontar el pago de esos viajes utilizó agencias de viajes locales, a las que se le pagó en efectivo y/o mediante tarjetas de crédito de terceras personas o de empresas turísticas ubicadas en el exterior, para ocultar que el pago era realizado por él con dinero que no podía justificar desde una fuente lícita, quebrando así la trazabilidad del pago de los costos a su persona”, dijeron los fiscales.

Allanamiento de la Polocía Federal en una propiedad que sería de Insaurralde, en 2023 PFA

Detectaron un “esquema de espejo por el cual las agencias que recibían el dinero ilícito en sede local, activaban a sus contrapartes en el exterior para adquirir los servicios necesarios de los viajes requeridos, lo que dificulta seguir la trazabilidad de las operaciones”.

Así el viaje del Yategate a Marbella, España, que realizó junto con Sofía Clerici, en septiembre de 2023, tan solo el alojamiento demandó el gato de €27.911,48. Esa factura fue abonada por la agencia Forest Travel Agency Inc., de Miami. El alquiler del yate Bandido, por 8 horas costó €10.185, más gastos extras de catering por €344,40 y las tres botellas de champaña Moët Brut por €360, lo cual, sumado el IVA, arrojó €13.176,17.

Fue pagado el gasto con una tarjeta de crédito Visa del JP Morgan a nombre de la agencia de viajes Forest Travel Agency Inc, de Miami. Es decir, Insaurralde utilizó la agencia de viajes local Tureduar SA -nombre comercial “Buzios Tour”-, y ésta canaliza las adquisiciones por intermedio de Forest Travel Agency, de modo tal que no figuraba bajo su titularidad, porque no tenía solvencia legítima para afrontar su pago.

Informes de migraciones señalan que Insaurralde hizo 18 viajes a Colombia, 7 a Estados Unidos, viajes a Brasil. Se destaca un viaje realizado en noviembre de 2013, cuyo pago fue efectuado por Casinos Victoria S.A., una empresa con la que Ciro tenía un vínculo profesional. El monto abonado fue de $44.625, equivalentes a USD 7500.

Dentro del período investigado -sumado el viaje a Marbella- efectuó 76 vuelos internacionales, de los cuales hasta el momento solo se obtuvo información de cuarenta y tres (43) de ellos, con un costo total 7.846.734,27) peso es decir unos 71.280,40 dólares.

