Alberto Fernández, durante la entrevista con el humorista gráfico Tute

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de enero de 2021 • 08:56

Quién fue el mejor presidente de la Argentina, qué le da miedo, si es egocéntrico y cuán bien se cae a él mismo son algunas de las preguntas que el primer mandatario, Alberto Fernández, le contestó al humorista gráfico Tute en el marco del ciclo del artista "Preguntas dibujadas", en el canal de YouTube TuTevé.

"Néstor Kirchner es sin duda para mí el mejor presidente que ha tenido la democracia", aseguró Fernández, para luego contestar que la grieta es "algo que alimentan los cultores del odio" y es "aquella a la que acuden esos extremos y a algunos sectores les sirve".

En otra de las definiciones que lanzó se refirió a una frase suya que en agosto había causado muchas críticas por parte de la oposición: "Soy el más federal de los porteños. Nos llena de culpa ver a la ciudad de Buenos Aires tan opulenta, bella, desigual e injusta con el resto del país".

"¿En dónde te gustaría vivir?", fue la pregunta de Tute, a lo que el mandatario contestó: "En Buenos Aires. Es muy opulenta, pero la amo igual".

Las preguntas de Tute al presidente Alberto Fernández - Fuente: YouTube 06:04

Video

"¿Sos egocéntrico?", fue otra de las preguntas del humorista gráfico. "Creo que no, pero muchos dicen que sí", aseguró. Además, dijo le tiene miedo a equivocarse y especificó: "Pero no sé si la palabra es miedo. Frente a la decisión en cualquier orden de la vida trato de ser muy cauteloso y pensarlo mucho. Creo que tiene que ver con que soy alguien muy racional".

Por otra parte, acerca de cómo se ve a él mismo, dijo que ve a "un tipo que toda su vida la encaró con honestidad" y que eso le da "mucha tranquilidad y mucha seguridad" en sí mismo. Es por eso que contestó que es insobornable: "Definitivamente. En eso me conozco mucho".

Sobre si se acepta tal como es, explicó: "Con la pandemia me gusto menos porque he engordado un montón con este tema de estar acá encerrado y como uno no fuma entonces tiende a comer. Pero no, yo la verdad es que estoy conforme con mi esencia".

Saludo desde Twitter

Alberto Fernández ayer uso sus redes sociales para dar un saludo de Año Nuevo junto a su perro Dylan. "Hace un año no imaginábamos lo que iba a ser el 2020. Pero a pesar de todo logramos cosas que nos parecían imposibles. Y lo hicimos unidos. Que esa unidad sea el motor de la reconstrucción del país en 2021. Feliz Año Nuevo para todos y todas", expresó, junto a un spot de más de seis minutos, al filo de la medianoche.

Conforme a los criterios de Más información