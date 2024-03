Escuchar

Durante el acto del que participó el presidente Javier Milei este miércoles en el Colegio Cardenal Copello, al que asistía cuando era chico, se desmayaron dos jóvenes. En ambas oportunidades, el mandatario bromeó con que sus menciones a la izquierda hicieron sentir mal a los alumnos al punto de hacerlos caer al suelo y eso despertó fuertes críticas de sus detractores, además de su falta de asistencia en la segunda oportunidad. Entre varios, quienes saltaron a responderle fueron las extitulares de Aysa Malena Galamarini y del Inadi Victoria Donda; y los diputados nacionales Leandro Santoro y Myriam Bregman.

El primer episodio se dio cuando Milei contó que tenía un profesor “bastante zurdo” en la universidad. En ese momento, una alumna se descompuso y debieron atenderla. “El médico nuestro, que venga el médico nuestro”, pidió el Presidente, que cuando la chica se recuperó deslizó: “Mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre”.

Más tarde se dio el segundo desmayo, de un estudiante, justo luego de que mencionara a los socialistas y a los “zurditos”. Cuando el estudiante se desplomó en el piso, su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue una de las primeras en notar lo ocurrido. Miró hacia su costado y dio aviso. Al igual que la vez anterior, la transmisión pública del acto dejó de filmar hacia el estrado pero cuando volvió el mandatario dijo: “Y sí, los nombro y son infalibles”. En esta oportunidad el líder de La Libertad Avanza (LLA) decidió apenas mirar hacia el costado para ver al joven ya desvanecido. “A ver, doc”, pidió.

Toda esa escena despertó indignación entre sus críticos. “¿El presidente de la Nación no debería socorrer al adolescente que se desmaya? No. Le hicieron bullying toda su vida y en lugar de sanar reparando utiliza la metodología sobre otro que no puede defenderse, menos en semejante desequilibrio de poder”, lo fustigó Galmarini, que utilizó el hashtag “sacá tu motosierra de nuestros derechos”.

Los dardos de la exfuncionaria no fueron solo para Milei, sino también para su portavoz Manuel Adorni. “Ni hablar del vocero”, acotó Galmarini ya que el ladero del mandatario recortó esa parte del discurso, la subió a su cuenta de la red social X y puso “fin”.

“¡¡Basta!! Basta de odio, basta de violencia, basta del agite de esta mierda . Con los pibes y las pibas, no”, exclamó.

El Presidente de la Nación no debería socorrer al adolescente que se desmaya?

No, le hicieron bullying toda su vida y en lugar de sanar reparando, utiliza la metodología sobre otro que no puede defenderse, menos en semejante desequilibrio de poder.

Ni hablar del vocero…

Basta!!… https://t.co/xSfS0HHboc — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) March 6, 2024

Se sumó Donda, que cuestionó muchas veces al mandatario y sobre todo cuando cerró el Inadi, organismo que ella condujo. “Como dijo (el escritor) Martín Kohan hace poco: ‘Está de moda ser cruel’. Lo que ocurrió en este colegio fue una muestra más de la inhumanidad del Presidente , quien en vez de ayudar al joven que se desmayó a su lado, continuó con su discurso lleno de chicanas. Sin palabras”, remarcó.

También de Unión por la Patria (UP), otro de los que fustigó a Milei fue Santoro. “El Presidente usa el inicio de clases para bajar línea política en un auditorio con chicos. Una alumna se desmaya, se detiene un segundo y sigue. Al rato se desmaya otro chico, hace otro chiste sobre el comunismo y vuelve a continuar”, enumeró el dirigente porteño.

“Más allá de la discusión de si corresponde que les baje línea política a los chicos, ¿a nadie le parece una locura tanta insensibilidad? No es solo políticamente incorrecto, ¡lo es humanamente!”, se quejó.

El Presidente usa el inicio de clases para bajar línea política en un auditorio con chicos. Una alumna se desmaya, se detiene un segundo y sigue. Al rato se desmaya otro chico, hace otro chiste sobre el comunismo y vuelve a continuar!

Más allá de la discusión de si corresponde… — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) March 6, 2024

A ellos se sumó la diputada de la izquierda Bregman, que cuando era candidato tildó de “gatito mimoso” a Milei y ahora emitió un mensaje corto pero contundente. “Un pibe se desmaya y Milei se burla. Una vergüenza” , sentenció.

Un pibe se desmaya y Milei se burla. Una vergüenza. — Myriam Bregman (@myriambregman) March 6, 2024

LA NACION