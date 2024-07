Victoria Donda opinó sobre la polémica de Enzo Fernández y dijo que el Gobierno “necesita” una sociedad con odio y racismo

Escuchar

La polémica que envuelve a Enzo Fernández y al resto de la selección argentina por los cantos racistas y homofóbicos contra los jugadores franceses tras el bicampeonato de la Copa América adquirió un tono político en las últimas horas. Este jueves, la extitular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) Victoria Donda opinó sobre la polémica que se desató con el centrocampista del Chelsea. Además, aseguró que el gobierno de Javier Milei “necesita” del odio y de la discriminación para que el modelo libertario subsista.

Por un lado, la ahora parlamentaria del Mercosur destacó el pedido de disculpas de Fernández, luego de que la Federación Francesa de Fútbol anunciara que accionará contra la selección albiceleste por una transmisión en vivo que hizo el mediocampista, donde se ve al equipo en un micro salir del Hard Rock Stadium de Miami tras ganarle a Colombia y celebrando, con cantos ofensivos contra Francia y sobre todo contra el delantero Kylian Mbappé. “Pidió disculpas, opino lo mismo que él. Opino que hay algunas cuestiones que hay que dejar de repetirlas y que no por repetitivas están bien”, indicó Donda en diálogo con Radio con Vos.

Las disculpas de Enzo Fernández tras la difusión del video donde la Selección celebra con un cántico con connotaciones racistas contra los jugadores de la Selección de Francia. Foto: captura

En ese marco, apuntó contra la administración libertaria por cerrar el organismo que ella presidía. “Uno puede discutir si las gestiones del Inadi estuvieron bien o no, lo que no se puede discutir es que el organismo tenía una función que hoy no tiene. Y que no la tiene por decisión de este gobierno, de borrar el Inadi del plumazo, porque ellos necesitan una sociedad donde el odio sea una construcción habitual y que sea la forma habitual de relacionarnos”, argumentó la exfuncionaria de Alberto Fernández.

Tras ello, continuó ahondando sobre esa cuestión del modelo del Gobierno. “La discriminación y el racismo son formas de expresar el odio. Necesitan eso para que este modelo pueda cerrar de alguna forma. Si es una sociedad con empatía, donde no hay racismo, no votarían a un presidente que se pone a gritar ‘mogólico’ como un insulto y además después lo justifican”, marcó.

Y agregó: “No votaríamos un proyecto donde un senador sale a hablar a favor de la venta de niños [un dardo a Juan Carlos Pagotto] o un secretario de Seguridad de la Ciudad [Diego Kravetz] que dice que está mal darle un plato de comida al que lo necesita”.

Seis diputados de La Libertad Avanza visitaron a Astiz y a otros represores en la cárcel de Ezeiza

El jueves pasado, seis diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) visitaron el penal federal de Ezeiza y se reunieron con represores detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Se trata de los legisladores Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo, quienes mantuvieron un encuentro con Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti.

Durante la entrevista, Donda dio su opinión sobre este encuentro, ya que la exfuncionaria es hija de desaparecidos en la última dictadura militar y fue una bebé apropiada en el marco de una adopción ilegal. “Me parece que va en consonancia con la línea política del Gobierno, para demostrar que son del mismo bando. No solo desde el proyecto económico, sino desde las posiciones ideológicas, lo expresa la vicepresidenta [Victoria Villarruel]”, sostuvo.

Acosta y Astiz, entre otros, recibieron una nueva condena por delitos de lesa humanidad AP

“Es un presidente que se sube a un tanque militar, jugando a la guerra, cuando quienes hemos sufrido bajo el autoritarismo sabemos lo que significa”, apuntó.

Por último, dijo que los diputados que realizaron la visita deben revelar “para qué fueron”. “La sociedad tiene que escuchar claramente que esta gente está de acuerdo con la represión, desaparición, torturas, asesinatos y robo de niños. Cuando salen a hablar a favor de los represores, nos dicen que este modelo de violación a los DDHH no cierra sin represión”, cerró.

