El paso del presidente Javier Milei por el Colegio Cardenal Copello de Villa Devoto, al que asistió en primaria y secundaria, mostró otra faceta del dirigente y dejó una vasta cantidad de anécdotas de su pasado.

Cuando contó el “recuerdo más fuerte” de sus días en esos pasillos, por ejemplo, el mandatario despertó el llanto de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que lo escuchaba desde la primera fila flanqueada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Otro momento que llamó la atención en la sala colmada de alumnos fue cuando el líder libertario habló desde el atril de los castigos que recibía de sus padres en sus épocas de estudiante y, en un extenso discurso donde se le quebró la voz varias veces, también reveló por qué utiliza la frase “las fuerzas del cielo”.

Afuera, en tanto, lo esperaron decenas de personas. Entre ellas llamó la atención la presencia del cómico José María Listorti.

El llanto de Pettovello

Según el Presidente, su “recuerdo más fuerte” del colegio ocurrió el primer día de clases en 1977, con el hermano José Luis, que daba la materia Caligrafía. Cuando recordó a su profesor, al mandatario se le cortó la voz. “No puedo evitar emocionarme”, acotó.

Después ahondó sobre aquella primera clase y dijo que su maestro hizo dos cosas que lo marcaron. “Lo primero es que dibujó el escudo del colegio, el del óvalo en el medio. Ese óvalo en el medio simétrico, dividido en cuatro partes, en la diagonal principal tiene el dibujito de unos animalitos, que tienen la característica de tener una piel muy clara. Nos contó que es un animalito que lo salen a cazar cuando hay lluvia. Y lo arrinconan contra el barro porque prefiere morir antes que ensuciarse”, dijo y nuevamente casi se larga a llorar. “Vaya que estaba dando pelea”, agregó.

Continuó con una parte más de esa clase. “El hermano José Luis, además de explicarnos el valor de que muertos antes que sucios... Vean el quilombo que estamos haciendo. Todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos todo el tiempo afuera”, sostuvo y fue en eso que rompió en llanto Pettovello. La transmisión oficial la enfocó cuando se secaba los ojos.

“ Se me emociona la ministra de Capital Humano, que es una máquina de encontrar curros. Todas las semanas se instala en un piso nuevo y hace unos quilombos de novela”, comentó Milei justo en la semana en que su funcionaria denunció al exdirector general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses por el escándalo de la intermediación con Nación Seguros que habría ocurrido durante la gestión de Alberto Fernández.

“Más allá de que [los políticos] se terminen autoincriminando por sacar los fondos fiduciarios de una ley”, adhirió el Presidente, en una referencia a lo que pasó cuando se cayó la ley ómnibus.

Los castigos de sus padres

Milei también recordó en su alocución a otra maestra, Elvia, que le dio clases en quinto y séptimo grado, según contó. “Fue muy importante porque cuando estaba en cuarto había empezado a jugar al fútbol. Y conforme avanzaba en los temas del fútbol y la forma en la que entrenaba, mi rendimiento académico estaba cayendo de manera sustancial. Y casi que cuando estaba llegando a séptimo estaba colapsando mi rendimiento”, introdujo el mandatario.

“En ese contexto, eran otros tiempos, mi papá estaba presto a agarrarme de los pelos y dejarme una zapatería en el traste. Y mi mamá, a bajarme los dientes para que estudiara”, reveló Milei, que insistió: “Eran otros tiempos”.

Luego contó que tanto su padre como su madre se juntaron con Elvia, quien les recomendó que no le sacaran sus prácticas de fútbol. “Pero que sea un premio a su desempeño”, les propuso la maestra. “Si estudia y rinde, sigue jugando. Y si no, se lo sacan”, les recomendó. De acuerdo a Milei, “eso funcionó de manera fabulosa” porque reordenó sus métodos para tener buenos logros escolares y también deportivos.

“Las fuerzas del cielo”

En el tramo en que les recomendó a los jóvenes que “no bajen los brazos”, Milei hizo alusión a las dos gorras que utilizan sus seguidores: la de “no la ven” -su frase para sus detractores- y la de “las fuerzas del cielo”.

“Las ‘fuerzas del cielo’ nace de cuando me toca asumir como diputado nacional el 11 de diciembre de 2021. En ese momento un periodista de Diputados TV muy grosero me dice: ‘Ustedes [por él y Villarruel] son dos en 257, ¿qué pueden hacer ustedes? Van a a caer en la irrelevancia total, ser la nada misma’. Ni siquiera teníamos cuerpo como para integrar una comisión. Y en ese momento le contesté con el libro de Macabeos, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”, reveló.

Karina Milei y Píparo con las gorras de "las fuerzas del cielo" Marcelo Manera - LA NACION

Listorti, en el colegio

Dentro del grupo que se concentró afuera del Colegio Cardenal Copello para esperar al mandatario y saludarlo estaba Listorti, que fue retratado por LA NACION. Según alegó, era compañero de escuela de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también presente en el acto.

José María Listorti fue compañero de colegio de Karina Milei en la Escuela Cardenal Copello Ricardo Pristupluk

