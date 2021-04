Restricciones por el coronavirus en la Ciudad: las nuevas medidas que estudia el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta

A medida que crece la ocupación de camas de terapia intensiva, en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta crece la convicción de que será inevitable reforzar las restricciones a la circulación. Lo admitió el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, que ató las decisiones a las cifras de contagios de las próximas 48 horas, cuando se estima que podrá establecerse una conclusión más clara sobre el efecto de las medidas tomadas hace 10 días.

Hacia dentro de la administración de la Ciudad, pese a la postura pública en favor de ser cautos a la hora de endurecer el confinamiento, se analizó con preocupación la forma en que están funcionando algunas actividades comerciales, sobre todo la gastronomía en los horarios actualmente autorizados. Se ven a diario aglomeraciones de clientes y poco cuidado de los protocolos sanitarios. Se necesita menos gente en la calle y menos contactos cercanos entre personas no convivientes para achatar la curva de contagios, señalan fuentes porteñas. Esperan, en paralelo, qué decisión tomará el gobierno nacional y siguen con atención la presión de la provincia de Buenos Aires, que exige un cierre total.

Los bares de Palermo concentraron mucha gente durante el fin de semana Santiago Filipuzzi

Las medidas, una por una: reuniones sociales, comercios y un posible esquema “mixto” en educación

Las siguientes son las medidas que tiene en estudio la Ciudad para la etapa que viene en la lucha contra la pandemia:

Gastronomía: en las últimas reuniones del gabinete porteño en la que se analizó el grado de circulación en la Ciudad se puso el foco en el incumplimiento de la prohibición a atender clientes en los salones interiores de bares y restaurantes, pero sobre todo preocupan las aglomeraciones que se forman en las veredas de zonas de alta convocatoria de clientes, como Palermo Soho. El cierre obligatorio a las 20 mueve a una concentración fuerte en los mediodías y las tardes, en especial los fines de semana. Hay coincidencia en que debe haber más controles para garantizar que se cumplan los protocolos de distanciamiento.

Comercios: se analiza reforzar los protocolos para volver a limitaciones fuertes de la cantidad de gente permitida en el interior de los locales. Una opción es volver a la etapa del año pasado en la que solo se permitía la atención de la puerta para afuera.

Deportes al aire libre: ya se estableció un máximo de 10 personas en estas actividades. Preocupa especialmente el riesgo de contagio en los grupos que participan en clases de gimnasia en los parques de la Ciudad.

Reuniones en parques: los fines de semana se registran escenas de concentración de personas en parques y plazas. Buscan alguna forma de controlar los cumpleaños infantiles y reuniones sociales que se celebran en esos espacios. También está en discusión qué hacer con los patios de juegos de las plazas de la Ciudad, que en algunos horarios se ven repletos de niños y padres.

Construcción: está en debate la posibilidad de volver a restringir la actividad, en el entendimiento que los operarios son usuarios habituales del transporte público. Santilli explicó que de marzo a ahora bajó sensiblemente la ocupación de trenes, subtes y colectivos. Pero sigue siendo un foco de alerta.

Educación: "La presencialidad tiene que ser lo último que se toque", insiste Larreta, como un mantra. No piensan tomar ninguna medida hasta que la Corte resuelva el litigio con el gobierno nacional. Pero, independientemente de eso, se están analizando esquemas mixtos de presencialidad y educación virtual, ante la eventualidad de que no baje la cantidad de contagios.

Reuniones en domicilios particulares: el gobierno porteño señaló que intentará, con "ayuda" de porteros y consorcistas, poner freno a las reuniones sociales en espacios cerrados, otra de las disposiciones vigentes. Esta lunes, la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal envió una carta a administradores de consorcios con recomendaciones sobre cómo deberían utilizarse los espacios comunes de los edificios. Les pidió que siguieran "colaborando para hacer cumplir las medidas de prevención, en especial la prohibición de realizar reuniones sociales en domicilios particulares".

Todo está sobre la mesa a la espera de la evolución epidemiológica. El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, esperaba estas últimas horas comenzar a notar en los próximos datos sanitarios los primeros resultados de las medidas implementadas. “Estos días vamos a poder ver el efecto de las restricciones”, dijo.

Quirós en La Cornisa: "Si los casos siguen aumentando, se tendrán que tomar otras medidas"

Quirós aclaro que si el segundo grupo de medidas no logra bajar la curva con claridad “no hay sistema de salud que pueda sostener por largo tiempo una curva de tamaña magnitud, aunque no crezca”. “En el momento en que las medidas no alcancen tenemos que decir que nosotros necesitamos otro esfuerzo”, agregó.

