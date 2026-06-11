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Del “dinero que nos encontramos con mi hermano”, a la posibilidad de renunciar: las principales frases de Adorni

En diálogo con José Del Rio, el jefe de Gabinete dijo que presentó las explicaciones de su patrimonio

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El funcionario libertario hizo alusión a su situación judicial
El funcionario libertario hizo alusión a su situación judicialAugusto Famulari - LA NACION

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este miércoles en diálogo con LN+ que presentó la rectificación de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

En el programa Mesa Chica, con José Del Rio, el funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, ahorraron en negro y que ocultaron ingresos por medio millón de dólares.

Las principales declaraciones del jefe de Gabinete:

  • “Con mi mujer toda la vida ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”.
  • “Lógicamente que pensé en renunciar”.
  • “Tenía las pruebas para mostrarle a Milei que todo era falso y el Presidente confió en mí”.
  • “Lo que pasó con Marcelo Grandio es todo falso: yo nunca firmé esos cheques”.

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