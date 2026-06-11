Del “dinero que nos encontramos con mi hermano”, a la posibilidad de renunciar: las principales frases de Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este miércoles en diálogo con LN+ que presentó la rectificación de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

En el programa Mesa Chica, con José Del Rio, el funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, ahorraron en negro y que ocultaron ingresos por medio millón de dólares.

Las principales declaraciones del jefe de Gabinete:

“Con mi mujer toda la vida ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”.

“Lógicamente que pensé en renunciar”.

“Tenía las pruebas para mostrarle a Milei que todo era falso y el Presidente confió en mí”.

“Lo que pasó con Marcelo Grandio es todo falso: yo nunca firmé esos cheques”.

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