Del “dinero que nos encontramos con mi hermano”, a la posibilidad de renunciar: las principales frases de Adorni
En diálogo con José Del Rio, el jefe de Gabinete dijo que presentó las explicaciones de su patrimonio
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LA NACION
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este miércoles en diálogo con LN+ que presentó la rectificación de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
En el programa Mesa Chica, con José Del Rio, el funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, ahorraron en negro y que ocultaron ingresos por medio millón de dólares.
Las principales declaraciones del jefe de Gabinete:
- “Con mi mujer toda la vida ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”.
- “Lógicamente que pensé en renunciar”.
- “Tenía las pruebas para mostrarle a Milei que todo era falso y el Presidente confió en mí”.
- “Lo que pasó con Marcelo Grandio es todo falso: yo nunca firmé esos cheques”.
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