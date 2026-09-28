Las principales frases de Milei: Bullrich, críticas a Rubinstein y Prat-Gay, Olivos como “base militar” y la visita de León XIV

El presidente Javier Milei brindó este domingo una entrevista a LN+, en la que abordó, además de la situación económica, distintos temas vinculados con su gestión. Durante su participación en La Cornisa, el ciclo conducido por Luis Majul, el jefe de Estado se refirió al vínculo con Patricia Bullrich, actual jefa del bloque oficialista en el Senado, y a las diferencias que la dirigente manifestó con el Gobierno en las últimas semanas.

También respondió a las declaraciones de Gabriel Rubinstein, exviceministro de Economía durante la presidencia de Alberto Fernández, quien cuestionó el nivel del dólar al considerar que quedó “demasiado bajo en términos reales”, y de Alfonso Prat-Gay, exministro de Hacienda y Finanzas Públicas de Mauricio Macri, quien sostuvo que Vaca Muerta “no derrama” en Neuquén.

El presidente Javier Milei durante una entrevista en La Cornisa (LN+), programada conducido por Luis Majul Captura de Pantalla

En otro tramo de la entrevista, Milei se refirió a la reorganización de la Quinta de Olivos a raíz de una serie de “filtraciones” sobre su actividad y la de su círculo más cercano. “Recibió el tratamiento de una base militar”, afirmó el líder de La Libertad Avanza.

Asimismo, habló sobre la visita del papa León XIV y rechazó las críticas sobre un supuesto uso político de su encuentro con el pontífice: “Es una estupidez decir que lo utilizó políticamente”.

A continuación, las principales frases del jefe de Estado:

Su relación con Patricia Bullrich

Mi relación con Patricia es excelente.

Patricia conoce la lógica argentina.

Patricia juega a la mancha con los aviones.

No la subestimen [a Patricia Bullrich].

Críticas a Rubinstein y Prat-Gay

Rubinstein era el verdadero ministro de Economía mientras [Sergio] Massa se paseaba como candidato.

¿Qué autoridad tiene Rubinstein?

Me parece una tomada de pelo lo que dijo Rubinstein.

Prat-Gay fue el campeón del gradualismo.

[Prat-Gay] terminó con el PBI casi 4% abajo.

Sí, derrama Vaca Muerta.

La seguridad de la Quinta de Olivos

Se implementó en bases de cuestiones de seguridad interna.

La Quinta de Olivos recibió el tratamiento de una base militar.

Olivos tiene cuestiones de seguridad mucho más profundas.

Tengo algunos enemigos muy pesados acá y en el mundo.

La visita del papa León XIV

Esperamos la llegada del papa con mucha alegría.

El papa hablará de lo que tenga que hablar.

Es una estupidez decir que utilizó políticamente al papa.

El rumbo de la economía

La economía está teniendo muchos cambios estructurales.

La economía está reasignando recursos.

Los indicadores están arrojando cualquier cosa.

Vamos a lograr cuatro años seguidos de crecimiento.

Estamos en niveles máximos de PBI.

Estamos en récord de exportaciones.

No hay recesión.

Críticas a economistas

No puedo creer la deshonestidad intelectual de los economistas

Entiendo que festejen cualquier dato malo por el odio que le tienen a este gobierno.

Elecciones presidenciales y las PASO

Las elecciones son una oportunidad histórica para la Argentina.

Tengo confianza en los argentinos, que no quieren volver al pasado.

Las PASO son inmorales, están viciadas.

Su percepción de la ONU y la “cultura woke”