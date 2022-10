Las provincias productoras de litio están en alerta por la idea del Gobierno de crear “una OPEP” con Chile y Bolivia

escuchar

La idea del gobierno de Alberto Fernández de conformar una Organización de Países Exportadores de Litio (OPEP) junto con Bolivia y Chile y de ese modo llevar una posición conjunta ante los mercados internacionales parece complicada aún antes de nacer.

Las provincias argentinas con producción de litio (Salta, Jujuy y Catamarca) dejaron trascender que la explotación del mineral, a través de empresas privadas y con el control de las administraciones provinciales, “va muy bien”, y no estarían de acuerdo con “tocar algo que funciona y le da ingresos” a las arcas provinciales.

Días atrás, según publicó LA NACION, fuentes del Gobierno dejaron trascender la intención del Gobierno de lograr un acuerdo con Bolivia y Chile, con quienes conforma el denominado triángulo del litio, que concentra cerca del 65 por ciento de las reservas mundiales de ese mineral.

La idea del Gobierno es aprovechar la presencia en el país de los cancilleres Rogelio Mayta (Bolivia) y Antonia Urrejola (Chile), que están por estas horas en el país para la reunión de cancilleres de la Celac, que encabezará mañana Santiago Cafiero. El encuentro de esos mismos cancilleres con sus pares de los países de la Unión Europea será el jueves.

Desde la misma Cancillería reconocieron los obstáculos que impedirían un acuerdo veloz. Por un lado, Bolivia (cuyas exportaciones aún son incipientes, unos USS 36 millones en todo el primer semestre) nacionalizó el litio durante la gestión de Evo Morales, y recién en este período comenzaron los contactos con empresas extranjeras. Chile, en tanto, atraviesa un período de dificultades en materia política luego de la reciente derrota del presidente Gabriel Boric en el plebiscito para la reforma constitucional en ese país. Y en Argentina, claro, los recursos naturales son propiedad de las provincias.

De todos modos, la idea de la cancillería es avanzar en un documento conjunto que, más adelante, pueda ser discutido por los presidentes de los tres países. La idea, dejaron trascender desde el palacio San Martín, es acordar en temas como producción, buenas prácticas y, sobre todo, en el precio de exportación del mineral.

“Todo está funcionando bien, hay muchos proyectos en marcha. No hace falta ningún acuerdo”, comentaron a LA NACION cerca de dos de los tres gobernadores (Raúl Jalil de Catamarca, Gerardo Morales de Jujuy y Gustavo Sáenz de Salta) que conformaron la mesa del litio, a la que se quiere sumar el formoseño Gildo Insfrán, con recientes descubrimientos de litio en el oeste de Formosa. “Bolivia casi no tiene producción, y Chile está en problemas políticos. No nos conviene acordar”, expresaron desde una de las provincias productoras, temerosas de que un acuerdo macro afecte las inversiones ya en marcha.

Gerardo Morales en la cosecha de 35 ha de cannabis medicinal de producción pública Twitter

En Catamarca, por caso, la producción de litio subió un 37,5 por ciento en los últimos tres años, con inversiones norteamericanas, chinas y coreanas. Fernanda Ávila, funcionaria catamarqueña, asumió meses atrás como secretaria de Minería. El interés del Estado nacional en participar del negocio quedó claro un mes atrás, cuando YPF anunció que comenzará el proceso de exploración de litio en Fiambalá, lo que constituirá el primer paso de la petrolera estatal en ese rubro. Catamarca aportó y aporta, incluso, litio a Y-Tec, la empresa tecnológica de YPF, para la producción de baterías con ese mineral en su fábrica ubicada en la localidad bonaerense de Berisso. “Argentina es la segunda reserva de litio en el mundo por lo que no solamente tenemos que exportarlo, sino también industrializarlo. He visto cómo el mundo reclama el litio como energía y creo que tenemos la oportunidad de brindarlo”, dijo el Presidente a mediados de agosto, en su visita a esa planta.

En Jujuy, capitales chinos y canadienses explotan distintos proyectos, y un boom similar ocurre en Salta, cuya ex secretaria de Minería, Flavia Royón, es secretaria de Energía desde hace dos meses. Desde la Cancillería aseguraron que las provincias formarán parte de la negociación, aunque la desconfianza de las provincias es palpable.

Temas Alberto Fernández