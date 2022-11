Las razones por las que Cristina habló de un tema tabú para el kirchnerismo: la inseguridad en la provincia de Buenos Aires

escuchar

LA PLATA.- La vicepresidenta Cristina Kirchner sorprendió al convocar desde La Plata a un pacto democrático sobre políticas de seguridad. Pero acto seguido descerrajó fuertes críticas a funcionarios del Frente de Todos y a referentes de Juntos por el Cambio por la falta de soluciones ante una problemática que afecta directamente a los bonaerenses . Las respuestas llegaron en modo de nueva polémica y el debate quedó instalado.

Tanto en el oficialismo, donde los aludidos fueron Aníbal Fernández y Sergio Berni -ministros de seguridad nacional y bonaerense, respectivamente- como en la oposición se preguntaron por qué la vicepresidenta abordó en público uno de los asuntos más sensibles a los ciudadanos, dado que no suele aparecer en sus discursos y es un tema controversial para el kirchnerismo. Muchos atribuyeron sus palabras al intento de magnicidio del que fue víctima en septiembre, un episodio que la impactó fuertemente y que la llevó a atender la problemática desde otro lugar.

Tampoco pasa inadvertido que tres de los principales adversarios del oficialismo de cara a la próxima compulsa electoral -Patricia Bullrich, Diego Santilli y Cristian Ritondo- fueron funcionarios de seguridad y se presentan como alternativas tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Tiene sentido: todas las encuestas reflejan que la inflación y la inseguridad son percibidas como los principales problemas de los bonaerenses.

“Los argentinos debemos incorporar al debate democrático el tema de la seguridad. Hay que terminar con debates absurdos. Porque la democracia tiene una deuda en materia de seguridad. Ningún partido político lo ha podido solucionar . Por favor terminemos con ese debate berreta de los manos dura, los garantistas. Muy cínico y mentiroso”, dijo la vicepresidenta en su discurso en el estadio único de La Plata.

En una referencia al intento de magnicicio continuó con una fuerte crítica a la oposición, sin nombrar al diputado Gerardo Milman: ”Cuando estuvieron en el ministerio de seguridad los mano dura a la política de Inteligencia Criminal le pusieron una Miss Argentina parea que la condujera. No pretendan más que saben de inteligencia. Y a la hermana de la Miss Argentina a controlar los gastos reservados. Basta muchachos”, exigió.

Gerardo Milman y Cristina Kirchner Archivo

Luego se refirió al crimen de Lucas González perpetrado por policías de la ciudad de Buenos Aires: “Podría haber sido policía de la provincia. Pudo haber sido en cualquier lado. Aún recuerdo la masacre de Monte, lo recuerdo muy bien ”, dijo en referencia a los cuatro adolescentes que perdieron la vida tras chocar con un auto durante una persecución a los tiros que protagonizaron policías bonaerenses en mayo de 2019.

“La seguridad, los vecinos de los grandes centros urbanos la sufren todos los días. Es demasiado grave el problema. Es demasiado grave la irrupción del narcotráfico. La desigualdad. Pero con la desigualdad sola no explicamos la inseguridad. Tampoco con el gatillo fácil . Porque una de las cosas que tenemos que coincidir los partidos políticos de la democracia es que hay un fenómeno de autonomía de las fuerzas de seguridad. De la decisión y el poder político. El gran acuerdo que debe haber entre todos los partidos políticos es -además de un proyecto de seguridad- es que las fuerzas respondan nuevamente a las autoridades civiles”, dijo.

Luego de criticar a las policías de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, la vicepresidenta cuestionó también al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el único miembro del gabinete que apoya en público la reelección del presidente Alberto Fernández.

La conferencia del ministro Aníbal Fernández

“Nosotros cuando estuvimos en el gobierno desplegamos miles de gendarmes en el conurbano bonaerense en el Operativo Centinela. La gente lo pedía porque tenía más confianza. Esto todavía no sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo. Desplegar miles de gendarmes aquí en el conurbano en lugar de tenerlos en la Patagonia nadie sabe haciendo qué. Me parece que es hora de tener una mirada hacia los lugares que están sufriendo”, remarcó la vicepresidenta, que estaba en ejercicio de la primera magistratura cuando habló.

Uno de los primeros en responder fue Aníbal Fernández: “En las fuerzas de seguridad las decisiones las toma un civil que soy yo” retrucó. “Ella dice en un momento que las fuerzas se conducen solas y que nadie lleva adelante una estrategia. Yo no coincido. No me meto con las provinciales ni de la Ciudad pero en las cuatro federales que me toca: Gendarmería, Prefectura, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria las decisiones las tomo yo y las ejecutan profesionales que son los policías ”.

Desde la oposición una de las primeras en responder fue la exministra Patricia Bullrich: “Quiero decirle algo a Cristina Fernández de Kirchner: no pudieron volver a poner a la Gendarmería porque quisieron destruirla. Con el caso Maldonado la utilizaron para armar un relato y golpear a nuestro gobierno”.

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich Ignacio Sánchez

La exministra Bullrich expresó: “La Gendarmería sabe que el kirchnerismo trató de destruirla para convertirla en una fuerza que intentaba hacer desaparecer personas. Las instituciones no pueden ser manipuladas como las manipuló Cristina. ¿ Ahora le va a pedir a la Gendarmería que esté donde tiene que estar? No tiene autoridad”, espetó.

El diputado nacional y exministro de Seguridad de la provincia Cristian Ritondo también respondió: “Dice estar preocupada por la seguridad en la Provincia. Toda una novedad. Quizás pueda probar hablándolo con Axel Kicillof que es parte de su gobierno. Los bonaerenses viven con miedo y el kirchnerismo les toma el pelo”, dijo el precandidato a gobernador.

El exministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo Ignacio Sánchez

El exsecretario de Seguridad de la Ciudad Diego Santilli también cruzó a Cristina Fernández de Kirchner: “Gobernaron 15 de los últimos 19 años. No jueguen a ser oficialismo y oposición. Sería bueno saber dónde está Kicillof porque en la provincia de Buenos Aires los índices de inseguridad son alarmantes y nadie se hace cargo de nada ”, dijo el diputado nacional, cercano al alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Diego Santilli, diputado nacional y exministro de Seguridad porteño

En tanto, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que juró en el cargo por lealtad a Cristina Kirchner, afirmó que los dichos de la vice son como “música para mis oídos”.

”Lo que dijo Cristina sobre seguridad es lo que venimos pidiendo como mínimo hace tres años”, expresó. ”El delito es un tema complejo, todos se hacen los distraídos y siempre es más fácil penar que la solución es poner un policía más y eso no es así. El delito juvenil se ha vuelto el principal problema de la provincia de Buenos Aires”, expresó Berni. Y admitió: “ Todos los días detenemos policías que suelen estar vinculados al negocio del narcotráfico. No veo a nadie con poder legislativo que quiera solucionar el tema del narcotráfico” , alertó.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni

“Habla de seguridad porque sufrió el tema en su cuerpo. Pero habló más que nada del plan centinela” , expresaron cerca de Berni. Los intendentes del PJ bonaerense evaluaron que Cristina hizo pública una crítica a la policía de la provincia de Buenos Aires para visualizar las críticas que los alcaldes expresan –en privado- contra el propio Berni.