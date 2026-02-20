Las reacciones del arco político a la aprobación de la reforma laboral en Diputados: “El cambio avanza”

Después de la media sanción en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma laboral con 135 votos y 115 en contra. En este marco, el arco político reaccionó a la votación y desde el oficialismo celebraron el resultado y dijeron que “cambia la historia”, mientras que desde la oposición señalaron que se le quitarán derechos a los trabajadores. El presidente Javier Milei, por su parte, expresó: “Histórico”.

HISTÓRICO.

Argentina será grande nuevamente.

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) February 20, 2026

La Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que festejó la votación y afirmó que se trata de “una de las reformas estructurales que Milei prometió y está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”.

“La aprobación de esta ley significa creación de empleo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio”, declaró el Gobierno.

El Presidente agradeció a los diputados que votaron a favor y a los argentinos por el “esfuerzo” en la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal, y advirtió que la nueva normativa “simplifica y digitaliza” procesos respecto a registración, moderniza licencias y ordena responsabilidad. “Con esta reforma, se promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, generando más y mejores puestos de trabajo formales”, indicó.

Según el Gobierno, la reforma permitirá que trabajadores y empleadores “planifiquen a largo plazo sin temor al conflicto permanente, favoreciendo la creación de empleo de calidad en un esquema dinámico y acorde a los desafíos actuales”.

Asimismo, los diputados oficialistas y dialoguistas aplaudieron en el Congreso tras la votación. En tanto, en uno de los palcos del recinto se encontraban la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes celebraron con risas luego de que la pantalla reflejara los 135 votos positivos.

Aprobada la media sanción de la modernización laboral en general pic.twitter.com/U1MuRGbB4o — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) February 20, 2026

En esta línea, Santilli se refirió a la tensa sesión de este jueves y acusó a la oposición de intentar derribar el proyecto con “molotov, piedras, desconectando micrófonos y amenazando trabajadores”. “Pero no pudieron. La reforma laboral fue aprobada en Diputados y pronto será ley”, marcó.

Intentaron todo. Con molotov, con piedras, desconectando micrófonos y amenazando trabajadores. NO PUDIERON.



La Reforma Laboral fue aprobada en Diputados. Y pronto será LEY.



De la mano de @JMilei, la Argentina vuelve a ser grande otra vez. pic.twitter.com/5BdMPhNQrW — Diego Santilli (@diegosantilli) February 20, 2026

Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario en Diputados, dijo que la aprobación significa un “paso más en el camino de hacer a la Argentina grande otra vez” y subrayó que Milei le da una respuesta a “millones de argentinos que hoy están en la informalidad”. En paralelo, el armador de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja, se sumó: “Más cerca de hacer historia. Chau industria del juicio, chau leyes del siglo pasado, chau status quo. Los argentinos que laburan dejan de ser víctimas de la política“.

TENEMOS MODERNIZACIÓN LABORAL.@JMilei le da una respuesta a los millones de argentinos que hoy están en la informalidad.



Dimos un paso más en el camino de hacer a la Argentina grande otra vez.



VLLC!!!. — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) February 20, 2026

Asimismo, el diputado Luis Petri, exministro de Defensa, expresó: “Dimos media sanción a la modernización laboral. La Argentina se encamina a tener una ley que permitirá generar más empleo registrado en calidad. Quienes se oponen son los mismos que apuesta a la Argentina planera y piquetera del modelo kirchnerista”.

DIMOS MEDIA SANCIÓN A LA MODERNIZACIÓN LABORAL!



Argentina se encamina a tener una ley laboral que permitirá generar más empleo registrado de calidad.



Quienes se oponen son los mismos que apuestan a la Argentina planera y piquetera del modelo kirchnerista



VLLC! 🇦🇷 pic.twitter.com/QSR3mNJgSR — Luis Petri (@luispetri) February 20, 2026

El bloque de Pro, uno de los que acompañó el proyecto, manifestó en redes sociales que llevará modernización a la situación laboral de la Argentina y la calificó como “necesaria”. “Acompañamos con convicción: menos juicios, protección a los trabajadores de plataformas y más formalización. Celebramos que se retirara el artículo sobre licencias“, remarcó el espacio.

Aprobamos en general la reforma laboral que Argentina necesita.

El PRO acompañó con convicción: menos juicios, protección a los trabajadores de plataformas y más formalización. Celebramos que se retirara el artículo sobre licencias.

Una norma moderna para el trabajo de hoy. pic.twitter.com/nXy49r7999 — PRO Diputados (@prodiputados) February 20, 2026

A su vez, el presidente del partido, Cristian Ritondo, explayó: “Hoy dimos un paso fundamental para que vuelva a crecer el empleo privado en la Argentina. El cambio avanza“.

Hoy dimos un paso fundamental para que vuelva a crecer el empleo privado en la Argentina. EL CAMBIO AVANZA. pic.twitter.com/KpBmht7z5p — Cristian Ritondo (@cristianritondo) February 20, 2026

Las críticas de la oposición

Desde los bloques opositores, por su parte, cuestionaron la aprobación de la reforma. El diputado Itai Hagman tildó al resultado legislativo como “el retroceso más importante en derechos de los trabajadores desde la dictadura” y calificó a la ley como “indefendible”. “Por eso hicieron un tratamiento exprés, sin debate en comisiones, ni siquiera pudieron defender la ley en el recinto y tuvieron que leer un discurso armado. Por eso, la única forma de sancionarla fue con represión y comprando votos con promesas a los gobernadores”, escribió.

La ley que acaban de votar 135 diputados es el retroceso más importante en derechos de los trabajadores desde la dictadura.



Es una ley indefendible. Por eso hicieron un tratamiento exprés, sin debate en comisiones, ni siquiera pudieron defender la ley en el recinto y tuvieron… pic.twitter.com/SQ2HszXmOQ — Itai Hagman (@ItaiHagman) February 20, 2026

En sintonía, la diputada Julia Strada, también del kirchnerismo, señaló que la reforma laboral implica un “recorte de derechos laborales” y enumeró: “Ya tienen su mega DNU, una ley ómnibus, un presupuesto de ajuste, dos salvatajes financieros y una reforma tributaria proricos encubierta”.

Ya tienen su Mega DNU

Una ley ómnibus (Bases)

Un presupuesto de ajuste

Dos salvatajes financieros

Una reforma tributaria pro ricos encubierta



Les faltaba este recorte de derechos laborales.

Cuando la cosa no camine, ¿a quién le van a echar la culpa? Toda de ustedes. pic.twitter.com/FstdhuUfLn — Julia Strada (@Juli_Strada) February 20, 2026

El diputado Agustín Rossi mostró su voto negativo y acusó que la ley es una orden del FMI. “Nunca vamos a acompañar un proyecto que perjudique a los trabajadores y jubilados. Ganan los grandes empresarios y las financieras. ¿Qué nos espera? Más despidos, bajos salarios, menos jubilaciones, menos consumo, mayor recesión", cruzó.