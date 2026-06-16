Javier Milei y sus medidas, en vivo: caso Adorni y movimientos en la oposición
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El caso Adorni y el regreso del game of chicken como política de Estado
La escena vuelve a repetirse. Manuel Adorni quiso poner fin a las sospechas que penden sobre su cabeza política y, otra vez, abrió un nuevo capítulo en la saga que tiene como eje sus movimientos patrimoniales. La corrección de sus declaraciones juradas y las respuestas públicas que dio la semana pasada no sólo sumaron contradicciones. También mostraron el regreso de una faceta estructural de la coreografía de poder del Gobierno de Javier Milei, pero ahora recargada. El game of chicken como política de Estado: eso de responder a los desafíos de la oposición o de la ciudadanía acelerando al máximo, a ver quién se corre primero. Dio forma a la gestión mileísta ni bien llegó al poder. Y hechos de los últimos días indican que se potenció hasta lo impensado.
En la última semana, hubo dos ejemplos del todo o nada con el que responde Milei a las presiones que intentan desviarlo de su camino. En un caso, el de Adorni, las chances del Gobierno son una obra en construcción: está pendiente el último ladrillo que determine quién gana la pulseada, si el oficialismo o la oposición. En el otro, el conflicto con las universidades, al Gobierno le torcieron la mano aunque lo presentó como una victoria. Vale la pena pensar por qué en un caso frena y en el otro, acelera.
Dirigentes de derechos humanos despidieron a la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida
El velatorio de Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora que falleció el domingo a los 95 años, se realizó este lunes en la sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (Foetra), y congregó a referentes de los derechos humanos, dirigentes políticos y personalidades del ambiente artístico.
En una ceremonia a cajón cerrado dentro de la sede gremial, donde una foto de Almeida se exhibía junto al féretro, se hicieron presentes dirigentes como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien pronunció un discurso.
Recluido, Adorni se enfoca en su informe de gestión ante el Senado y no espera ser interpelado
Manuel Adorni pasó el fin de semana largo recluido solo con su familia y busca enfocarse en el informe de gestión que tiene previsto dar ante el Senado, pero no espera que los bloques acuerden avanzar con una interpelación. “Eso no va a prosperar”, indicaron a LA NACION fuentes cercanas al ministro coordinador sobre una eventual moción de censura en su contra.
Adorni viene de una semana marcada por la admisión de que no declaró ahorros por al menos U$S 500.000 y se enfrenta en los próximos días a los posibles pedidos de interpelación opositora que comenzarán en comisión del Senado este miércoles, y que podrían culminar en una moción de censura para removerlo de su cargo este mismo jueves.
La pata peronista que se abre de La Cámpora y de Kicillof exhibió su apertura al campo
Con el lema “El peronismo debate”, la nueva vertiente justicialista que buscan instalar dirigentes como Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel se acercó al sector agropecuario. Un mes y medio después del acto de lanzamiento, esta pata justicialista que se diferencia de las ramas centrales de la interna partidaria (identificadas con Cristina Kirchner y con Axel Kicillof), puso en marcha su dispositivo de campaña en el interior del país, con un encuentro en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que tuvo como eje las problemáticas del campo. En un documento, sintetizaron ocho propuestas para el sector, entre ellas, sobre las retenciones.
En el documento que difundieron tras la reunión, los dirigentes peronistas propusieron una “reforma integral impositiva del sector agropecuario”. En ese punto, profundizaron: “Nos comprometemos a discutir una reforma integral de costos e impuestos distorsivos en el sector agropecuario. El debate sobre la competitividad incluye: las retenciones, los impuestos, la cadena de costos desde la eficiencia logística, el acceso a las semillas y fertilizantes para incentivar el volumen exportable de nuestra producción”.
Detuvieron a una “viuda negra” por el homicidio del CEO de una empresa de Martín Menem
Daniel Osorio Peñaloza, CEO de la empresa Gentech, de la que es socio fundador el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, fue encontrado muerto el lunes pasado en su departamento de Caballito. Hoy, detectives de la Policía de la Ciudad detuvieron a una sospechosa acusada de ser “la autora material del homicidio”.
Según informaron a LA NACION calificadas fuentes de la investigación, la sospechosa tiene 33 años y fue arrestada en el partido de José C. Paz por personal de la División Homicidios de la fuerza de seguridad porteña. En las próximas horas será indagada por la jueza nacional en lo criminal y correccional Paula González, que interviene en la causa.
La oposición construye una mayoría en el Senado para avanzar contra Manuel Adorni y el Gobierno activa gestiones con las provincias
El Senado se encuentra en virtual estado de deliberación ante la posibilidad de que esta misma semana tenga que definir la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y termine votando una interpelación y posterior moción de censura contra el funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito y sostenido en su cargo por Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La oposición dialoguista está cada día más cerca de apoyar esta misma semana la remoción del jefe de Gabinete, impulsada por el kirchnerismo. El apoyo a una moción de censura tendría una amplia mayoría asegurada. A los 28 votos que aportarían los tres grupos del interbloque peronista que conduce José Mayans (Formosa), se sumarían unos 9 votos de la UCR, dos de Pro y al menos otros cuatro provinciales. Serían unos 43 votos, una cifra cercana a los dos tercios de la Cámara alta.
Por orden de Leal: un testigo aseguró entregar “fajos de dinero” a una funcionaria de la Secretaría de Transporte en febrero
Por instrucción directa de Facundo Leal, un empleado de su entorno aseguró haber entregado un sobre de papel madera que, por su forma y consistencia, contenía “un fajo de dinero” a una funcionaria de la Secretaría de Transporte. El episodio, ocurrido el 4 de febrero de 2026, quedó incorporado al expediente que investiga las presuntas maniobras de corrupción vinculadas con la empresa estatal Arsat, que presidió Leal durante el gobierno de Alberto Fernández, y la firma Argentina Logistic Services (ALS).
En ese entonces, ya durante la presidencia de Javier Milei, Facundo Leal ejercía como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). Renunció a ese cargo 24 de febrero, 20 días después. Para ese entonces, Luis Pierrini (persona de confianza de Leal y quien le ha prestado su avión privado) ya había dejado su cargo como secretario de Transporte.
Avanza en Paraguay el juicio contra el exsenador Kueider por contrabando de US$ 200.000
El juicio oral y público contra el exsenador entrerriano Eduardo Kueider y su pareja Iara Guinsel por contrabandear 200.000 dólares se reanudará mañana en Paraguay con una audiencia en la que la fiscalía podría ampliar la acusación contra ambos.
Kueider y Guinsel están siendo juzgados por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción.
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