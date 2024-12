Las referencias a Moisés, Nabucco y la necesidad de “intentar” una gestión libertaria

MONTEVIDEO, - Ante un auditorio repleto en el segundo piso del Radisson Hotel de Montevideo, Javier Milei habló por tercera vez en Uruguay. Esta vez fue en un almuerzo de honor organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM), donde el mandatario recibió el premio “ADM, el liderazgo internacional” por parte de su titular Jorge Abuchalja.

El líder libertario llegó hasta el lugar acompañado por su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei; su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; y el canciller, Gerardo Werthein. Recibido en medio de un fuerte aplauso y ante un auditorio repleto, Milei se mostró en una versión diferente, en un tono más calmado. Tras agradecer la distinción, el Presidente agradeció que lo hayan convertido en miembro honorario de la Asociación: “van a escuchar una charla ligeramente distinta a lo que están acostumbrados a escuchar de mí”, anticipó.

Dijo que contaría “cómo nos hicimos amigos con Oscar (González Oro, presentador de la celebración); de la ópera Nabucco y después voy a hablar de uno de los seres más imponentes que pisaron esta tierra que fue Moisés”.

“La única reflexión que voy a hacer en términos de economía es que, básicamente, el crecimiento económico depende de las instituciones” , dijo. “Cuando las instituciones abrazan las ideas de la libertad se prospera porque el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad”, agregó. Para luego completar: “solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio, es decir, aquellos que son exitosos en realidad son benefactores sociales”.

A través del relato de cómo comenzó su amistad con González Oro, con entrevistas en las que hablaban de música, Milei aludió a Nabucco, su ópera preferida.

“La ópera Nabucco, en el fondo, es una ópera de protesta, porque narra la ocupación de Israel a manos de los asirios”, explicó.

Luego hizo una referencia a los cuestionamientos y trazó un paralelo con Moisés. “Si criticaban a Moisés, a mí me valen todas las de la ley, lo único que pido es que cuando me critiquen, lo hagan con la verdad, no con la mentira”.

Milei defendió los valores de Occidente y los emparentó con el desarrollo. “Cada vez que el Estado dice que le va a dar algo gratis, les está quitando libertad”, agregó. Y enfatizó: “odio al Estado porque es una asociación criminal violenta que vive de los impuestos. ¿qué es la esclavitud? Un impuesto del 100%, que no es muy distinto de lo que es el comunismo.

Frente a un auditorio de empresarios y especialistas en marketing, Milei concluyó con el llamado a pelear por las ideas de la libertad, “porque si no lo hacemos, lo vamos a lamentar”

“Si sale mal, por lo menos lo intentamos, pero si sale bien, vamos a dejar un mundo muchísimo mejor”, enfatizó.

Despedido con un fuerte aplauso, el mandatario dejó poco después el lugar junto a su comitiva para volver a Buenos Aires. Regresó como nuevo presidente pro témpore del Mercosur, con el desafío de instalar una agenda intensa en los meses venideros, según él mismo adelantó en busca de una mayor flexibilidad y acuerdos con otros países.

Cecilia Devanna Por

Temas La Libertad Avanza