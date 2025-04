El auto que manejaba Carlos Bianco debe 137 multas por más de $22,5 millones entre Provincia y Ciudad

Luego de que el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se negara a realizarse un test de alcoholemia en un control en Dock Sud, trascendió que e l auto que manejaba el funcionario del gobernador Axel Kicillof -que es un vehículo oficial- debe 137 multas por más de $22,5 millones entre la Provincia y la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a la información que consta en el Registro de Infracciones en la provincia de Buenos Aires, el dominio AA698RV (el auto que conducía Bianco) adeuda $12.700.000. Por no respetar el límite de velocidad, el vehículo tiene 49 infracciones de tránsito, luego posee una por no detenerse antes de la línea marcada o senda peatonal y tres por no respetar luces de semáforo o barrera de paso a nivel.

Multa al auto oficial que manejaba Bianco en el centro porteño.

Por otro lado, en la Ciudad, el rodado tiene 86 infracciones registradas y una deuda total de $10.169.518. Las multas fueron labradas por varias razones, entre ellas: circular por vías prohibidas (como metrobus y Paseo del Bajo), exceso de velocidad, conducir utilizando el celular, auriculares o reproductor de video y por circular según día y horario. Todas las multas son de al menos $100.000 cada una.

Las multas datan desde 2017.

El control de alcoholemia y su explicación

El último domingo, Bianco se negó a realizar un test de alcoholemia en el peaje Dock Sud en la Autopista Buenos Aires-La Plata, según pudo confirmar LA NACION.

El funcionario fue abordado por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que depende de Nación. Luego de negarse y pedir que se labre un acta, un funcionario de Autopistas de Buenos Aires lo trasladó hasta su domicilio en la localidad de Quilmes. En ese contexto, también se le retuvo la licencia y deberá pagar una multa de 1,7 millones de pesos.

Acta de infracción a Carlos Bianco

“Ante el control, Bianco pidió no ser filmado en el proceso, que directamente se le haga el acta y pagar la contravención. Eso es legal. Asumió lo que estaba pasando y eligió pasar directamente al acta. Prefirió pagar antes que haya un video dando vueltas”, expresaron desde el entorno del funcionario de Kicillof.

Más tarde, Bianco dialogó con LA NACION y explicó: “Me pararon en un control el sábado. Yo no había tomado. Incluso venía de varias reuniones políticas durante la misma jornada, que fueron una locura. Uno tiene derecho en esos casos a hacer el control y aceptar la boleta. Y fue lo que hice. ¿La razón? Había gente filmándome en ese momento. Me gritaban ‘ministro, ministro’. Le dije al agente que me hiciera el acta directamente. No me quería exponer”.

LA NACION