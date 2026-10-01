Las regulaciones que volverían a regir si Diputados rechaza el DNU 70/23

El fallo de la Corte Suprema que restituyó un artículo del megadecreto 70/2023 de Javier Milei y, de esta forma, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros desató el intento opositor de rechazar el DNU en la Cámara de Diputados. Si así lo hiciera en la sesión convocada para el 15 de octubre, la norma quedaría finalmente derogada, dado que el Senado ya resolvió en su contra en marzo de 2024.

Al margen de la Ley de Tierras, un eventual rechazo del decreto pondría en jaque la enorme cantidad de modificaciones y derogaciones que establece aquel texto, fundacional de la gestión mileísta. Ante una avanzada opositora, entonces, las normas anuladas volverían a estar vigentes y el marco legal regresaría, en buena medida, al escenario previo a diciembre de 2023:

Ley de Alquileres . El decreto derogó la normativa, que calificó de “nefasta”, y estableció que “las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres”. Además, habilitó que los contratos puedan establecerse tanto en pesos argentinos como en moneda extranjera.

. El decreto derogó la normativa, que calificó de “nefasta”, y estableció que “las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres”. Además, habilitó que los contratos puedan establecerse tanto en pesos argentinos como en moneda extranjera. Obras sociales . El Gobierno estableció que “los trabajadores que inicien una relación laboral podrán ejercer el derecho de elección” de su obra social. Hasta entonces, debían permanecer “un año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio”.

. El Gobierno estableció que “los trabajadores que inicien una relación laboral podrán ejercer el derecho de elección” de su obra social. Hasta entonces, debían permanecer “un año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio”. Internet . El megadecreto desreguló los servicios de internet satelital “para permitir el ingreso de empresas como Starlink”, explicó Milei durante la cadena nacional en la que anunció las medidas. Posteriormente, la compañía de Elon Musk selló un acuerdo con el Gobierno.

. El megadecreto desreguló los servicios de internet satelital “para permitir el ingreso de empresas como Starlink”, explicó Milei durante la cadena nacional en la que anunció las medidas. Posteriormente, la compañía de selló un acuerdo con el Gobierno. Ley de Góndolas . El oficialismo derogó la normativa que garantizaba un espacio para las pequeñas y medianas empresas en las góndolas físicas y digitales.

. El oficialismo derogó la normativa que garantizaba un espacio para las pequeñas y medianas empresas en las góndolas físicas y digitales. Ley de Abastecimiento . También derogó la legislación que permitía establecer “precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios”, una herramienta que habilitaba la intervención del Estado sobre los precios y el comercio.

. También derogó la legislación que permitía establecer “precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios”, una herramienta que habilitaba la intervención del Estado sobre los precios y el comercio. Compre Argentino . El decreto dejó sin efecto gran parte de la Ley 27.437, que priorizaba a los proveedores nacionales en las compras públicas.

. El decreto dejó sin efecto gran parte de la Ley 27.437, que priorizaba a los proveedores nacionales en las compras públicas. Empresas públicas . El DNU estableció que las sociedades y empresas con participación estatal se transformarían en sociedades anónimas “para su posterior privatización”, explicó el Presidente.

. El DNU estableció que las sociedades y empresas con participación estatal se transformarían en sociedades anónimas “para su posterior privatización”, explicó el Presidente. Comercio exterior. El texto reformó el Código Aduanero con el objetivo de facilitar el comercio internacional. “Queda prohibido prohibir las exportaciones”, señaló Milei.

Todas estas normativas resucitarían con un rechazo de Diputados al DNU 70/2023. Es por esto que hay dirigentes, como Juan Manuel López, de la Coalición Cívica aunque hoy cercano al oficialismo, que preferirían restituir la Ley de Tierras mediante mecanismos alternativos.

El fallo de la Corte Suprema que desestima el planteo contra la derogación de la Ley de Tierras puede reactivar el sistema institucional.

En Diputados no quisimos tratarlo tras el rechazo como hizo Senado en 2024 porque preferíamos buscar alguna alternativa legal, pero hoy… — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) September 30, 2026

Si la Cámara baja volteara el decreto de manera definitiva, “el impacto sobre la vida cotidiana y la seguridad jurídica será inmediato: revivirían normas derogadas como la vieja ley de alquileres y quedarían en un limbo avances clave como la posibilidad de contar con internet satelital, entre tantas otras cosas”, planteó el exdiputado. Sugirió, entonces, que “es importante pensar alternativas que no alteren abruptamente tantas relaciones jurídicas ya consolidadas”.

No obstante, la oposición en Diputados ya avanzó con la convocatoria a una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de tratar el DNU 70, además de los proyectos de la prórroga de la emergencia en discapacidad y morosidad y endeudamiento familiar.

El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) es uno de los firmantes del pedido de sesión, junto con legisladores del peronismo, Provincias Unidas, y la izquierda.

SESIÓN

15 DE OCTUBRE | 14:00 HORAS pic.twitter.com/uZ7sLmAKM7 — maxi ferraro (@maxiferraro) October 1, 2026

Aquellos son solo algunos de los asuntos que podrían sufrir un revés. En cambio, los artículos del decreto en materia laboral transitan un camino paralelo, con sus propias demandas judiciales y la reforma laboral que sancionó este año el Congreso.