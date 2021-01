El gobernador Axel Kicillof, el ministro Eduardo "Wado" de Pedro y el diputado Máximo Kirchner no aparecieron en el texto publicado con las firmas destacadas

La solicitada a favor de la liberación de Amado Boudou, condenado por apropiarse de las acciones de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica, tuvo ausencias previsibles, pero otras inesperadas. Por ejemplo, no aparecen en el texto publicado las firmas de figuras destacadas del cristinismo como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro Eduardo "Wado" de Pedro y el diputado Máximo Kirchner. Menos sorpresivas fueron las ausencias de los funcionarios albertistas, que tampoco adhirieron al documento y ratificaron la división que atraviesa al Gobierno.

La solicitada reclamando la libertad del exfuncionario, condenado a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone, acusado de haberse quedado con el 75% de las acciones de la imprenta que fabrica papel moneda, fue publicada el sábado por la noche.

Axel Kicillof había criticado el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena a Amado Boudou. "Basta de persecución política. Se tiene que acabar el lawfare", había asegurado el gobernador de la Provincia de Buenos Aires a través de twitter. Sin embargo, no estampó su firma junto a los cinco mil adherentes al documento. Consultado por LA NACION, sus colaboradores aseguraron que el motivo fue que "no llegó a mandar la respuesta a tiempo". De Pedro y Kirchner no explicaron su ausencia ante las consultas de LA NACION.

El texto, llamado "Libertad a Amado Boudou", fue publicado luego de que Alberto Fernández confirmara su negativa a firmar un indulto y propusiera que la liberación de los presos por corrupción se resolviera con una amnistía del Congreso.

De los funcionarios que responden al Presidente, quienes estuvieron ausentes fueron Santiago Cafiero; la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que había sufrido ataques del públicos del cristinismo; el ministro de Producción, Matias Kulfas; la titular del AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el ministro de Transporte, Mario Meoni. A su vez, otro político que estuvo ausente en la firma del documento fue Sergio Massa.

Varios funcionarios y legisladores kirchneristas tampoco firmaron el documento: como la titular del Inadi, Victoria Donda; del ministro de Ambiente, Juan Cabandié; de Elizabeth Gomez Alcorta, ministra de la Mujer, Genero y Diversidad; y de la senadora Anabel Fernández Sagasti.

En cambio, entre las presencias más previsibles figuran funcionarios que responden a Cristina Kirchner, como la titular del PAMI, Luana Volnovich; el ministro de Desarrollo Territorial y Habitat de la Nacion, Jorge Ferraresi, los ministros bonaerenses Daniel Gollan y Andres Larroque; la intendenta Mayra Mendoza; y los legisladores Oscar Parrilli, Jose Luis Gioja, Carlos Heller, Leopoldo Moreau, Paula Pennaca, Eduardo Valdés y Leandro Santoro.

Quienes también adhirieron a la solicitada fueron exmandatarios internacionales como Lula da Silva, Dilma Rousseff, Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo, y artistas como Cecilia Roth, Enrique "Daddy" Brieva, Gerardo Romano, Darío Grandinetti, Victoria Onetto, Arturo Bonín, Ana María Picchio, Leonardo Greco y Jean Pierre Noher.

