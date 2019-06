Lavagna, sobre Massa y Pichetto: "No sabía si iban a estar ahí al otro día"

Crédito: Prensa Lavagna

Lavagna justificó su reticencia a una interna en el salto de Massa y de Pichetto a los dos polos

Darío Palavecino 15 de junio de 2019

MAR DEL PLATA.- "No era soberbia ni esas tonterías que dijeron", advierte cuando se lo consulta sobre su cuestionada reticencia a ir a las PASO dentro de Alternativa Federal. Cree que tomó la decisión correcta porque en ese espacio "sabía de gente [candidatos] que estaba siendo atraída por alguno de los dos polos". Y frente a la consumada partida de Sergio Massa al kirchnerismo y de Miguel Ángel Pichetto rumbo al oficialismo, Roberto Lavagna insiste en que no tenía sentido una interna con quienes "no sabía si iban a estar ahí o se iban a ir al día siguiente".

Ahora con Juan Manuel Urtubey como compañero de fórmula, el economista reanudó su campaña y sueña con llegar a un ballottage. "Que lleguemos tendrá que ver con nuestro trabajo y hasta dónde juegan los polarizadores a pegarnos de ambos lados", dijo a LA NACION.

Pasó por esta ciudad para visitar una planta pesquera, un instituto tecnológico de la universidad pública y reunirse con empresarios de la zona, a los que les explicó su proyecto de gobierno desde esa "avenida del medio" que intenta ser opción entre -como él mismo dice- el actual gobierno y el anterior.

En principio se apura a aclarar que el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y Margarita Stolbizer, líder de GEN, continúan con él. "No tengo más que palabras de agradecimiento y estoy seguro de que seguiremos trabajando por mucho tiempo", asegura. Dice que con el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, aún no habló. Y que no se sorprendió por las partidas de Massa y Pichetto.

"Estaba desde el día uno", afirma sobre la sensación de carreteo previo al vuelo que advirtió en ambos precandidatos. Cuenta que cuando lo invitaron a formar parte de Alternativa Federal este desenlace se respiraba. "Estaba ahí, era cuestión de tiempo", asegura el exministro de Economía. Describe que alguno era "más larguero" y "lo iban a llevar hasta el final", pero presentía que iba a pasar lo que pasó.

Evita opinar sobre Pichetto y Massa. Prefiere hablar de las posibilidades de Consenso Federal, la fuerza por la que ahora es precandidato presidencial. "Si fuera por la demanda, son muy grandes", aseguró. Si pasan a la segunda vuelta, advierte, las encuestas los dan como potenciales ganadores. Sostiene que la gran dificultad es cómo se llega a ballottage "teniendo dos polos de poder mediático, económico, de relaciones, que son el gobierno actual y el anterior". "Lo que estamos construyendo es esa otra cosa que va a resultar atractiva para un montón que están en uno de los polos porque no tenían otra opción", aseguró a LA NACION.

En esa lucha por instalarse y crecer también aparecen las primeras bajas. El diputado Roy Cortina, por ejemplo, dejó las filas del lavagnismo para trabajar con Horacio Rodríguez Larreta en la Capital Federal. A Lavagna no le parece que asome una diáspora en su espacio. "Esas tentaciones existen todo el tiempo. El proceso previo del que hablamos tiene que ver con estos mecanismos de atracción", cuenta de estos tira y afloja propios de previas electorales.