Sorpresiva participación del Chiqui Tapia en un homenaje a Charlie Kirk en Mar-a-Lago

Tras el sorteo del Mundial 2026 que se realizó este viernes en Washington D.C., Claudio “Chiqui” Tapia viajó hasta Florida y participó de un homenaje a Charlie Kirk en el exclusivo club privado Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump. “Un honor estar presente en Mar-a-Lago, en el marco del homenaje a Charlie Kirk”, escribió el presidente de la AFA en su cuenta de X.

Kirk fue uno de los activistas más influyentes del movimiento juvenil conservador estadounidense, asesinado el 10 de septiembre de este año durante una conferencia en la Universidad Utah Valley (UVU). Tanto el presidente Javier Milei como su par Trump participaron en ceremonias en su honor anteriormente.

“Quiero agradecer especialmente a Félix Lasarte por la invitación a esta jornada tan importante”, añadió, junto a una serie de fotos del evento. Lasarte es asesor de la Comisión de Inteligencia del primer mandatario estadounidense.

El posteo del Chiqui Tapia. X

La visita de Tapia ocurrió en paralelo a que el Gobierno intensificara sus críticas hacia la conducción de la AFA. Esta vez, Milei -quien ya asistió en numerosas ocasiones a eventos en el complejo ubicado en Palm Beach- no participó del homenaje en honor al activista asesinado.

La cancelación del viaje de Milei

La semana pasada el Presidente canceló su viaje a Estados Unidos para presenciar el sorteo del Mundial, en el que la selección argentina conoció a sus rivales. Fuentes de Casa Rosada aseguraron a LA NACION que esto tuvo que ver con los últimos movimientos de la entidad madre del fútbol argentino, como la premiación a Rosario Central y la sanción a Estudiantes de La Plata.

Durante el sorteo, Milei iba a estar en un palco junto al presidente Trump, con quien mantiene un vínculo cercano. Además tenía programado asistir también su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei.

“El Presidente ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC”, comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. Milei, en tanto, compartió la publicación del portavoz y compartió una foto de Carlos Bilardo, como jugador, y su entrenador en Estudiantes, Osvaldo Zubeldía, en señal de respaldo al equipo que hoy preside Juan Sebastián Verón.

La explicación de Adorni. X

El Gobierno ya había tenido una serie de cruces con la gestión de Tapia y días atrás tomó postura en medio del escándalo. En primer lugar, tras una asamblea con dirigentes, se definió otorgarle un título -que no existía- a Rosario Central por ser el puntero de la tabla anual. En esa ocasión, desde el organismo justificaron que se trató de una votación, pero algunos funcionarios, entre ellos el vicepresidente de Estudiantes, lo desmintieron.

Luego, el próximo partido de Rosario Central fue contra Estudiantes, por lo que la AFA obligó al Pincha, mediante una nueva resolución, a realizarle un pasillo de reconocimiento, al cual el conjunto platense se negó y lo hizo de espaldas, lo que le valió sanciones para sus jugadores -por dos fechas- y para Verón.

Si bien es hincha de Boca, Milei tiene cierta simpatía por Estudiantes ya que uno de sus máximos referentes en el fútbol es Bilardo, histórico exjugador y exentrenador del Pincha. De esta forma, el jefe de Estado demostró en varias ocasiones su cariño por el conjunto de La Plata.