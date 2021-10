Leandro Santoro, sobre el conflicto mapuche: “Mi percepción es que no hay terrorismo en el sur”

El candidato a diputado nacional Leandro Santoro fue consultado esta noche sobre el conflicto en el sur del país y manifestó que aún es algo localizado en la provincia de Río Negro. “Mi percepción desde la ciudad de Buenos Aires es que no hay terrorismo en el sur”, dijo en diálogo con TN, aunque se mostró algo reacio a opinar sobre el tema.

Al ser consultado sobre el entredicho entre la gobernadora Arabela Carreras, que solicitó al gobierno nacional el envío de fuerzas federales, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Santoro aclaró: “Los políticos no pueden hablar de todo porque para eso necesitan tener información”.

Luego, en diálogo con TN, el candidato compartió su mirada sobre el conflicto. “Que existan grupos violentos para presionar eso ya lo sabemos, ahora decir que hay terrorismo... Una cosa es la preocupación y otra que le pongan ese rótulo”, criticó Santoro en una clara alusión a referentes de la oposición, pero también del oficialismo, como Sergio Berni. Y luego agregó: “Tengo la sensación de que ese conflicto responde a conflictos locales que debería resolver el gobierno provincial”.

Santoro manifestó que la ocupación de tierras y la utilización de la violencia le parecen “un desastre”, pero llamó a poner las cosas “en su justo medio”. No obstante, se mostró preocupado por los actos de violencia que ejercen estos grupos. “Yo no quiero vivir en una Argentina así, no va por ahí el modelo de país que yo quiero ni el que quiero para mis hijos”.

También reconoció que los entredichos entre Aníbal Fernández y su par bonaerense Sergio Berni -quien aseguró que los mapuches violentos son terroristas- generan problemas extras al gobierno nacional. “Si las internas o los ruidos pudieran no existir ayudaría a que todo funcionara mejor”, dijo.

“Estoy seguro de que cuando sean las elecciones no nos vamos a acordar de los mapuches. Mañana va a ser otro tema, no creo que sea culpa de un cerebro maligno sino que es un sistema que entre todos tendríamos que tratar de desarmar para que no sea solamente la chicana y la cosa de corto plazo lo que construye la Argentina”, dijo en otro momento.