Ley Bases y paquete fiscal: Andrés Gil Domínguez opinó sobre si Diputados puede insistir con las versiones originales

Después de un mes y medio de intensas tratativas, la Ley Bases y el paquete fiscal llegaron al recinto del Senado: fue en la medianoche del miércoles cuando recibió su aprobación en general gracias a desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel. En el tratamiento en particular los dos proyectos recibieron rechazos. En este contexto, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez opinó sobre lo que puede pasar cuando vuelvan las iniciativas a Diputados.

“Perdón; es pregunta: ¿puede la cámara de origen (diputados) hacer una sola votación sobre el total del texto (aprobado en ambas cámaras) insistiendo en su versión original? Yo entiendo que sí, pero me gustaría escuchar su respuesta Doctor”, le escribió el diputado radical Martín Tetaz a Gil Domínguez en la red social X. A lo que el abogado respondió: “Hola, Martín. Puede en todo aquello aprobado por la Cámara revisora. No puede sobre el texto no aprobado. Abrazo”.

La consulta del diputado fue a la vez una respuesta bajo una larga explicación que dio el constitucionalista en su cuenta oficial de X sobre el proceso de formación y sanción de leyes.

Hola Martín

Puede en todo aquello aprobado por la Cámara revisora. No puede sobre el texto no aprobado.

Cuál es la teoría de Gil Domínguez sobre Ley Bases y paquete fiscal

“En el proceso de formación y sanción de las leyes, previsto por la Constitución argentina, salvo disposición expresa, cualquiera de las Cámaras puede ser de origen o revisora”, comenzó su explicación Gil Domínguez.

Y continuó: “Cuando la Cámara de origen aprueba un proyecto de ley, el mismo pasa a la Cámara revisora. La totalidad o la parte del proyecto de ley rechazado por la Cámara revisora no regresa a la Cámara de origen ni puede repetirse en las sesiones del mismo año”. En este sentido agregó:

“Si la Cámara revisora aprueba el proyecto de ley con adiciones o correcciones, el mismo vuelve a la Cámara de origen. Esta última puede aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones realizadas por la Cámara revisora o bien insistir con la redacción originaria, para lo cual se requiere obtener la misma mayoría (absoluta de los presentes o dos tercios de los presentes) alcanzada por la Cámara revisora”, escribió.

“La Cámara de origen puede insistir con el proyecto original respecto de la totalidad de las adiciones o correcciones o solo en relación con algunas de ellas”, concluyó.

Sobre el proyecto de Ley Bases y el proyecto de ley de reforma fiscal del Gobierno Nacional que fue aprobado este miércoles, el abogado explicó que fueron aprobados por la Cámara de Diputados que se constituyó en Cámara de origen.

“Luego fueron en parte aprobados, en parte aprobados con adiciones o correcciones y en parte rechazados (como sucedió con la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y todo el capítulo que elevaba el piso del impuesto a los bienes personales) por la Cámara de Senadores que ejerció el rol de Cámara revisora”, explicó. Y en este sentido indicó: “La aprobación con adiciones o correcciones fue concretada mediante la mayoría absoluta de los presentes”.

Por último, el abogado señaló: “En la última etapa del trámite legislativo, la Cámara de Diputados puede aceptar el proyecto de ley tal como fue sancionado por la Cámara de Senadores o bien insistir con la mayoría absoluta de los presentes con la redacción originaria respecto de la totalidad o de algunas de las adiciones o correcciones realizadas por la Cámara de Senadores. No puede volver a tratar los títulos (con sus respectivos artículos) que fueron rechazados por la Cámara de Senadores hasta el año que viene”.

