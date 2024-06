Ley Bases: fuerte cruce entre un consultor de Milei y un referente de radical tras la aprobación del proyecto en el Senado

Escuchar

Fernando Cerimedo, consultor político del presidente Javier Milei y uno de los cerebros detrás de su campaña electoral, mantuvo un duro intercambio con el líder de la Juventud Radical en la Ciudad, Agustín Rombolá, tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado. La discusión entre ambos personajes surgió a partir de una publicación en la que Rombolá destaca la actitud de Martín Lousteau, el único legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) que votó en contra de la iniciativa junto a Unión por la Patria (UP).

“El único senador radical es Martín Lousteau. La punta de lanza de la reconstrucción de un nuevo radicalismo. Un radicalismo que será popular o no será nada. Adelante los que queda”, expresó el referente radical en la red social X -antes Twitter-. El experto en marketing digital y quien orquesta la “granja de trolls” que apoyan al Presidente no dudó en expresar su opinión al respecto. “Se consolida la alianza UCR-Kirchnerismo”, disparó Cerimedo en la misma plataforma.

El comentario no fue del agrado del exponente de la Juventud Radical. “La única alianza consolidada por la que vos te tenés que preocupar es con Medical Hair Argentina -una empresa que realiza injertos capilares- desde la cárcel de Brasil, pelado fascista repugnante”, lo chicaneó sin titubear.

El hombre cercano al jefe de Estado comenzó a ser investigado en octubre de 2023 por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por presuntamente integrar una organización encargada de difundir desinformación en redes sociales sobre el sistema electoral brasilero. La agrupación, conformada por asesores del expresidente Jair Bolsonaro y militares de Brasil, tenía como objetivo instalar la idea de fraude en las elecciones presidenciales de 2022.

Lejos de responder a las acusaciones e ironías de Rombolá, Cerimedo se limitó a dar por terminada la discusión con un “Jajajaja. Ardido”.

Quién es Fernando Cerimedo, el hombre detrás de la “granja de trolls” que promueven a Milei

Según detalló LA NACION, Cerimedo es dueño de Madero Media Group y otras firmas, medios y plataformas digitales. Lleva años en el marketing político, las campañas electorales y las nuevas tecnologías. Trabajó para el presidente Jair Bolsonaro, en Brasil, para la campaña opositora a la nueva Constitución de Chile, y en otros países de América Latina. Acá, en la Argentina, trabaja para Javier Milei, pero en simultáneo también para Fernando Espinoza, de La Matanza, entre otros líderes.

Fernando Cerimedo, que trabaja para Javier Milei en la estrategia de redes

Controla además “granjas” con miles de trolls, cuentas bots y otras herramientas digitales que puso al servicio del líder de La Libertad Avanza (LLA) como antes lo hizo para la actual precandidata presidencial por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich. Su esposa, la ingeniera química Natalia Basil, fue designada el pasado mes de mayo al frente de una de las direcciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sin tener experiencia alguna en el rubro.

El voto negativo de Lousteau a la Ley Bases y sus críticas a Javier Milei

Durante la sesión del miércoles en la Cámara alta, Lousteau, que tenía un dictamen propio de Ley Bases, esbozó duras críticas a la gestión de Javier Milei y la iniciativa que impulsaba el Ejecutivo. “Voy a votar en contra de la Ley Bases como está. Creo que hay muchas cosas por corregir y cambiar, por eso presentamos un dictamen alternativo, que tiene 100 páginas”, indicó el presidente de la UCR y que acotó: “Queremos un estado más eficaz, más chico, pero que sea más sensible y más justo. Gestionar mejor no es apagar el Estado, la Argentina necesita desburocratizar pero eso no es romperlo todo, no es dejar de gestionar el Estado”.

Seguro de que la Argentina pasó de un modelo de Estado “elefanteásico” a uno “ínfimo y odiado desde adentro”, el economista sostuvo que en realidad se necesitan corregir las “deformidades”, y hacerlo de forma inteligente y justa. Antes había hecho una fuerte arremetida contra la gestión de Milei. “El Gobierno sostiene que esta Ley Bases es un punto de despegue, que es lo que hace falta para que la Argentina crezca definitivamente. Lo dijo con el DNU, que era lo que hacía falta, está vigente pero no pasó nada de eso: subieron las prepagas, la nafta y desapareció el financiamiento universitario”, enumeró el senador, que votó contra ese decreto.

Convencido de que el proyecto del Ejecutivo tiene “más vicios que virtudes”, el presidente del radicalismo indicó: “A las grandes empresas se les da todo y ahora, y para siempre, a los jubilados se les dice que tienen que esperar; para las empresas grandes hay menos impuestos y estabilidad tributaria por 30 años, en el paquete fiscal para los más millonarios hay menos impuestos y estabilidad por 15 años, pero los jubilados que aportaron 30 años no saben ni siquiera cuánto van a cobrar”.

Por otro lado, cuestionó que el Gobierno “se llene la boca hablando de Alberdi y Roca para poner cuadros, posters y renombrar cosas”, mientras que “para redactar las leyes, la educación no entra nunca”. Asimismo, denostó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que aprobar ese punto es darle aval a “una legislación a favor de los poderosos”, e insistió con que el Gobierno hizo “cambios cosméticos” a su iniciativa.

“No somos ni una máquina de impedir ni hacemos seguidismo bobo”, sentenció. Sobre el final de su exposición, el líder de la UCR -que con esta votación otra vez más se desprendió del resto de su bloque- se mostró contra las facultades delegadas, a las que dijo que nunca en su carrera política apoyó

