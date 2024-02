escuchar

El tercer día de sesión por la ley ómnibus en la Cámara baja este viernes tuvo su primer momento álgido con un fuerte cruce entre las diputadas Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria (UP), y Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza (LLA). La referente de la oposición primero se quejó por expresiones que la libertaria hizo contra ella y después la seguidora del presidente Javier Milei emitió una dura réplica, en la que criticó también a los izquierdistas Nicolás del Caño y Myriam Bregman.

En la cuestión de privilegio que tenía pedida, Tolosa Paz denunció que Lemoine y su compañera de banca María Celeste Ponce la habían agredido en redes sociales. Fue por una situación que se dio el jueves cuando, junto a sus colegas de bloque, la legisladora de UP salió del Congreso para ver lo que ocurría con el operativo de seguridad y debió regresar con rapidez al recinto porque les llegó la versión de que LLA y sus aliados iban a votar, aprovechando que ellos y la izquierda no estaban en sus asientos.

“Me parece grave que dos colegas diputadas nacionales se rían de situaciones que no solamente entristecen al pueblo sino que entristecen a quienes creemos en la democracia. Es para María Celeste Ponce y Lilia Lemoine, que se jactan diciendo ‘corren’, ‘van a correr’” , dijo la dirigente peronista, en relación con mensajes de las libertarias en X. La primera de ellas publicó anoche “corre Tolosa Paz, corre”, mientras que la segunda comentó: “¡Está en buen estado! ¡Bien!”.

¡Está en buen estado!¡Bien! — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) February 1, 2024

La diputada de UP hizo un largo descargo contra las tareas que las fuerzas federales realizaron en el exterior del Congreso, comandadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y en el tramo final de su discurso volvió a cargar contra sus colegas oficialistas.

“Aunque se rían y se jacten, estamos aquí con responsabilidad para simplemente decir que no lo vamos a seguir permitiendo; vamos a seguir señalando las inconductas de diputadas que tendrán mucha experiencia en el exterior, pero la falta de respeto para sus colegas no es algo que sea naturalizado”, sentenció. Con eso lanzó una ironía sobre Lemoine, que suele destacar su carrera internacional como cosplayer.

Acto seguido le tocó el turno de hablar a la propia Lemoine, que tenía solicitada otra cuestión de privilegio, en la que arremetió contra la dirigente platense. “Me sentí aludida por la diputada Tolosa, que no sabe leer porque jamás dije ‘van a correr’, dije ¡qué buen estado físico!’ porque la vi corriendo y me pareció perfecto, porque no tenía que estar afuera, tenía que estar acá tratando la ley”, comenzó.

Dijo también la libertaria que Tolosa Paz se enojaba “por un comentario de Twitter” cuando en realidad ella fue amenazada por ser libertaria en esa red social. “No interrumpan, hablaron muchas veces. Reíte, Tolosa, reíte”, indicó al instante, mientras se escuchaban voces desde la bancada de UP.

Después, la representante de LLA se quejó porque tanto ella como Ponce fueron agredidas por la militancia izquierdista que estaba en la calle, y fue ahí que cargó contra Bregman y del Caño. “Los invito a que esta noche me escolten y me acompañen, para que sepan cómo me tratan sus militantes, arengados por ustedes. Los hago responsables de la violencia que estamos viviendo”, indicó contra ambos.

Asimismo, Lemoine aclaró que a los diputados kirchneristas les iba a decir “de izquierda” y lo justificó: “De derecha no son y peronistas, tampoco; porque [Juan Domingo] Perón no estaba con los terroristas. Y no vamos a ceder al terrorismo porque 56% de los argentinos nos respaldan”.

Luego de eso, la diputada le agradeció al jefe de Seguridad del Congreso ya que “puso el cuerpo” para escoltarla cuando se iba “en el auto de un amigo” y lanzó para concluir: “Dejen de mentir, de hablar de operaciones, porque la persona más operada de esta Cámara soy yo”.

LA NACION