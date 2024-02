escuchar

Momentos de tensión se viven esta semana por el debate por la ley ómnibus, con cruces en el recinto y operativos de seguridad a las afueras del Congreso para contener a los manifestantes que están en contra de la aprobación del proyecto. Este viernes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó el accionar de las fuerzas policiales y felicitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a la líder de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, por su rol en el Gobierno de Javier Milei.

“Quiero destacar la titánica tarea de la Policía, Gendarmería y Prefectura, que lograron contener a los violentos” , sostuvo el portavoz en su habitual conferencia de prensa sobre el operativo que montó Bullrich, en el marco del protocolo antipiquetes, y remarcó: “Entendemos que antes los piqueteros caminaban libremente por la Av. 9 de Julio sin que les dijeran nada, pero esto se terminó y estamos haciendo lo que corresponde. No estamos dispuestos a que un grupito de violentos quiera frenar un debate legislativo. Este gobierno no fue elegido para mantener contentos a todos, sino para representar a todos los argentinos que quieren un país mejor, que son la mayoría. Estamos en el camino correcto y no hay plan b para la batalla cultural. Imagínense qué pasaría si nos dejáramos extorsionar por estas minorías que no representan a los trabajadores”.

Asimismo, informó que hay ocho personas que se encuentran detenidas por agresiones y resistencia a la autoridad y siete miembros de las fuerzas heridas a raíz de los enfrentamientos con los manifestantes. “Parece infantil tener que aclarar que quien corta la calle comete un delito, quien agrede a un ciudadano o policía comete un delito. Y cometer delitos ahora tiene consecuencias”, sentenció el portavoz.

En esa misma línea, felicitó el accionar de la ministra Pettovello, quien el jueves se cruzó con dirigentes sociales que fueron a protestar frente a sus oficinas y pidió que se acerque la gente que está pasando hambre para obtener sus datos y enviarles ayuda. “Queremos destacar su actitud por enfrentarse a los gerentes de la pobreza. Quedó demostrado que los gerentes de la pobreza existen”, indicó.

Sobre el debate de la ley ómnibus

En referencia al debate que se está llevando a cabo en el recinto, donde el Gobierno espera obtener la aprobación del proyecto en general, Adorni felicitó a los diputados de La Libertad Avanza y a los bloques ‘dialoguistas’ “que con agallas demostraron la defensa de las ideas de la libertad, ponerse del lado correcto de la historia y entender que la gente eligió el cambio”.

“En estos momentos se sigue debatiendo el proyecto, esperando que sea el principio de un cambio de época, que se profundice lo que venimos a hacer, donde la libertad, la propiedad y el respeto por la ley vuelvan a ponerse en valor”, agregó.

Sin embargo, advirtió que la ley ómnibus es tan sólo una parte del plan de gobierno que quiere llevar adelante el presidente Javier Milei. “La Ley Bases no es todo, es una parte del camino que tenemos pensado. Es una parte importante, pero no lo es todo. Cada uno de los artículos es fundamental. Vamos a seguir avanzando en todo lo que creamos. El camino es claro y vamos a hacer lo necesario para cumplir con ese camino”, expresó.

Al ser consultado por la supresión de más de la mitad del contenido del proyecto, en relación a la versión inicial, Adorni respondió que no hubo “ningún desguace” y que el Gobierno procederá en línea con la legalidad.

