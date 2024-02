escuchar

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, reconoció que se confundió al explicar la decisión del oficialismo de enviar a comisión la ley ómnibus impulsada por el presidente Javier Milei, que implicó la vuelta al punto inicial del debate, descartando así la votación favorable que la norma había tenido en general en un plenario de comisiones de la Cámara baja.

Zago había señalado que la iniciativa no volvía “a foja cero”, aunque eso es precisamente lo que establece el artículo 155 del Reglamento Interno de Diputados. En el mismo error de interpretación incurrió el ministro del Interior, Guillermo Francos, que creyó que solo se había caído la votación en particular pero seguía vigente la aprobación en general, y se enteró durante una entrevista que la ley había naufragado.

“Solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión”, fue la frase de Zago ayer, en el recinto, luego de un cuarto intermedio que se convocó tras los primeros fracasos del oficialismo en la votación en particular, que se cerró con 12 votaciones favorables para el Gobierno y ocho negativas. El pedido de Zago, aprobado por los diputados, sentenció la suerte de la ley, aunque el diputado afirmó en un primer momento que no era así.

“Todo de vuelta, no, porque ya tenemos un voto en general, así que lo que vuelve a comisión es para tratar algunos artículos y capítulos que un montón de diputados se comprometieron a acompañar y ahora están en duda”, explicó Zago desde el Congreso, en diálogo con LN+.

El jefe de la bancada de La Libertad Avanza apeló en la sesión al artículo 127, que reglamenta las mociones de orden para hacer regresar un proyecto a comisión, pero la consecuencia de ese paso está en el artículo 155, que reza: “Un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna ”.

Pero, a pesar de la reglamentación, tras la jornada de debate Zago afirmó en una entrevista televisiva con LN+ que el proyecto no volvía al punto inicial, aunque no quedó clara su argumentación. “Se vuelve a la comisión y, de la comisión, se trata de vuelta y se vuelve a acompañar el nuevo dictamen. El nuevo dictamen pasa a [labor] parlamentaria, y parlamentaria llama a sesión. No está todo en foja cero. No es que no sabemos, que no conocemos las reglas y el reglamento ”, afirmó, pasadas las 21 de ayer, ante una consulta de Luis Majul. En esa misma entrevista había dicho que se había confundido en su primera apreciación, en el reportaje en el Congreso al finalizar la sesión: “Me equivoqué en una entrevista cuando dijo ‘lo votamos en general, ya está'. Cuando se vuelve a comisión, se vuelve a discutir todo”.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, confundió el trámite legislativo y no observó que la ley ómnibus se caía

Este miércoles por la mañana, en otra entrevista con LN+, el jefe de la bancada oficialista en la Cámara baja reconoció su error. “ Ayer me confundí cuando expliqué, todos me decían ‘¿Por qué no pidieron el artículo 155?’, que es también volver hacia atrás. Una vez que pedimos el cuarto intermedio, fuimos a una reunión con los distintos bloques y tomamos la decisión entre asesores del Gobierno y el bloque de La Libertad Avanza que vuelva a comisión ”, dijo Zago. Y agregó que Francos también se había equivocado: “Había una confusión con el 155, también se confundió el ministro del Interior. Se cae sin tratamiento. Yo dije que, si en general nos acompañaron los 144 [diputados que votaron a favor], la deberíamos tener nuevamente”.

El titular de la cartera de Interior se enteró al aire, en televisión, mientras brindaba una entrevista telefónica, que su interpretación de lo que había sucedido en la sesión del martes era equivocada. “La ley en general está aprobada. Pasó a comisión el tratamiento en particular de la ley”, aseguró Francos.

Cuando los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, que lo entrevistaban, le mencionaron que el artículo 155 anulaba todo el tratamiento, e incluso el constitucionalista Diego Armesto le leyó el texto en cuestión, Francos recalculó. “Los diputados de nuestro bloque pidieron el pase a comisión, supongo que habrá sido considerando esa norma que ustedes mencionan” , admitió. “Yo entendí que la aprobación en general estaba. Si se aprobó en general una vez, se mandará otro proyecto y se tratará nuevamente”, finalizó el ministro del Interior.

