El martes hubo sorpresa en el plenario de comisiones que trata la ley ómnibus cuando uno de los diputados de Unión por la Patria (UP), bloque de acérrima oposición al gobierno de Javier Milei, votó a favor del dictamen que propuso el oficialismo, que sumó adhesiones en bloques antikirchneristas y obtuvo una ajustada mayoría. El firmante fue Agustín Fernández, quien habló este jueves y justificó que, el día después de avalar la propuesta mileísta, junto a Gladys Medina y Elia Fernández rompieron con UP y formaron un nuevo espacio, Independencia. Todos ellos responden al gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, y votarán a favor de algunas iniciativas del Ejecutivo, lo que despertó rispideces con sus exsocios.

Este jueves Fernández dijo que su intención es votar a favor del articulado sobre el azúcar y el limón, principales industrias de su provincia, que tuvieron cambios tras negociaciones entre el mandatario tucumano y el equipo del Ministerio del Interior, a cargo de Guillermo Francos. “A los que me votaron en Tucumán estoy viajando para decirles esto, para explicarles la posición política del gobernador Osvaldo Jaldo y la mía como diputado nacional en consonancia con él, y en función de eso haber tomado una decisión distinta a lo que dijo el bloque”, indicó.

Explicó también Fernández su partida del grupo de diputados que conduce Germán Martínez, la primera minoría en la Cámara baja. “Evidentemente uno no puede seguir perteneciendo al bloque si está en disonancia”, indicó el tucumano y giró después una crítica solapada a los que cuestionaron esta decisión, como el mismo Martínez, que habló de una “extorsión” de parte de la Casa Rosada y rechazó la decisión de los tres legisladores díscolos.

“En un momento y en un tiempo en que a todos nos piden diálogo, cuando ese diálogo lo genera institucionalmente el gobierno de la provincia de Tucumán a través de su gobernador con representantes del Poder Ejecutivo, en este caso gente del Ministerio del Interior, y nos conceden distintas situaciones, invalidan nuestro diálogo. ¿Hay diálogos de algunos nada más o todos podemos opinar y dialogar?”, se preguntó en Radio Con Vos.

Además, aseguró que él votó el dictamen de comisión junto a los libertarios cuando ya había más de 50 firmas recolectadas. “Era ese el documento que iba a ser tratado en recinto, no es que he sido el primero en ir a firmar”, alegó a la vez que dijo que su intención es que el martes el nuevo bloque participe del debate artículo por artículo de los temas que tienen disidencias y adelantó que evaluará junto a Jaldo qué postura tomarán ante cada premisa en estos días.

“Nosotros con el gobernador vamos a ver el articulado y defender la posición con los tres diputados del bloque Independencia. En muchos de los articulados podemos seguir votando en interbloque con gente de Unión por la Patria”, dijo mientras que negó que hayan sufrido extorsión de la Casa Rosada para dar concesiones para el azúcar y el limón con la contraprestación de que ellos votaran a favor del resto del proyecto.

“En UP hay excelentes dirigentes, la relación con Germán Martínez, con Paula Penacca, es excelente. Pero nuestra posición no coincidía en este momento con el rechazo total. Nosotros queremos entablar diálogo porque tenemos una situación institucional, nuestro deber es gobernar Tucumán cuatro años, tener con el gobierno nacional situaciones con las distintas transferencias para discutir paritarias para maestros, policías, sostener los salarios de cada uno de los tucumanos, los puestos de trabajo. Hay responsabilidades institucionales que tenemos y que comprendemos que otros diputados de nuestra exbancada no tienen. Tenemos una responsabilidad de gobernar Tucumán”, aseveró en línea con Jaldo, que ostenta una interna calada con el actual senador nacional y exgobernador de su provincia Juan Manzur. Incluso, Fernández aseguró que UP va a “salir fortalecido” de este trance porque generará debate interno y “moverá el avispero”.

Sin embargo, los intentos del diputado tucumano de poner paños fríos y de mostrar cohesión pese a su salida del bloque kirchnerista junto a los otros dos diputados de su provincia no repercutieron bien en Martínez, quien dijo que vivió “con mucho dolor” lo que pasó.

“Hay vínculos que se rompen porque cuesta confiar”, sostuvo en Radio 10 el titular del bloque de UP, que analizó: “Las grietas que había en los distintos espacios son las que le dan la posibilidad a [Javier] Milei de que, a través de la agresión, siga provocando la ruptura. Hay un dicho popular que dice: ‘El que traiciona una vez lo hace dos’. Hay que estar atentos porque no hay afecto cuando pasan estas cosas, hay solamente intereses. Van a empezar a trascender las razones por las que cada uno se sumó al dictamen y cada uno le pondrá el nombre que le quiera poner, pero detrás hay cosas concretas que tienen que ver con recursos para las provincias, con aprietes para las provincias”.

