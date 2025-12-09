Liberan al único acusado de la causa Andis que estaba preso

La Cámara Federal ordenó liberar al médico Pablo Atchabahian, el único de los 15 imputados que estaba preso en la causa donde se investiga la compra supuestamente cartelizada de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde el principal acusado es Diego Spganuolo, extitular del organismo.

Atchabahian, un médico urólogo, vivía encerrado en su domicilio del barrio Vistalba, de Luján de Cuyo, en Mendoza. El juez federal Sebastian Casanello había dispuesto su arresto porque intentó eludir a la Justicia.

De las intervenciones telefónicas que le hicieron, surgió que Atchabahian sabía de la causa y que “mantendría contacto con terceros que le proveerían auxilio de manera de poder sustraerse del actuar jurisdiccional”.

Atchabahian es uno de los principales sospechosos del caso, ya que actuaba como presunto jefe en las sombras de Daniel Garbellini, el funcionario con injerencia en las compras de la Andis.

En los audios adjudicados a Spagnuolo, Garbellini era presentado como el hombre de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, había impuesto en la Andis para controlar la operatoria. “Me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear”, dice sobre Menem y Garbellini quien presuntamente es Spagnuolo en uno de los audios que desataron el escándalo.

La decisión de liberar a Atchabahian fue de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal, Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, a solicitud de la defensa integrada por los abogados Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza.

Los letrados argumentaron que no existían “elementos demostrativos de los riesgos procesales, tanto respecto de un posible entorpecimiento como de la eventual fuga”.

Dijeron que Atchabahian no había sido citado ni requerido y por eso no se entregó antes.

Los camaristas le dieron la razón a la defensa. Dijeron que más allá de la amenaza de pena que enfrenta Atchabahian, no hay razones para mantenerlo preso, pues consideraron que no hay “peligro de entorpecimiento a partir de la etapa en que se encuentra la instrucción”.

“En el escenario actual, la medida adoptada solo respecto de Atchabahian dejó de ser proporcional, y otras restricciones menos lesivas y similares a las adoptadas respecto de los restantes imputados se presentan suficientes para garantizar el regular curso de este proceso”, escribieron.

Atchabahian era funcionario de la Andis y está vinculado a diversas droguerías. Aparece como líder del “Grupo Museo”, un grupo de WhatsApp cuyos integrantes parecían estar desde 2022 a la pesca de negocios en el Estado.

Quién les abrió finalmente las puertas de la Andis a Atchabahian y Garbellini todavía no está claro en la causa, pero la fiscalía sospecha del vínculo con la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker.

En la causa consta una captura de pantalla de un chat en el que Atchabahian dice que “es importante tener gente con la bandera correcta” y pone el emoji de la bandera de Suiza. “En clara alusión -afirma el fiscal Franco Picardi- a la firma Suizo Argentina S.A”.

Atchabahian prestó funciones en la Andis en 2018, en el mismo cargo que le consiguieron a Garbellini en 2024.

En una conversación, Atchabahian dijo: “Muchachos, se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”.

Atchabahian es médico especializado en urología. En los años 90 fue jefe de residentes del Hospital Argerich y después trabajó en los laboratorios LKM y Raffo. Tras su paso por la función pública en Pilar y en Buenos Aires, actualmente estaría vinculado al Laboratorio Roche.

En la Andis fue director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, a cargo del programa Incluir Salud, que se encarga de los medicamentos de alto costo.