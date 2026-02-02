LA NACION

Liberaron a un argentino que estaba detenido en Venezuela

Se trata de Gustavo Gabriel Rivara, quien se presentó hoy en la embajada argentina en Colombia

LA NACION
Rivara estaba detenido en Venezuela
Rivara estaba detenido en Venezuela

El canciller Pablo Quirno informó hoy la liberación del argentino Gustavo Gabriel Rivara, quien se encontraba detenido una cárcel de Venezuela.

“La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado”, escribió Quirno en X.

“Las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación. En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente", informó el canciller.

“La Cancillería sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo. El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad", cerró el canciller.

