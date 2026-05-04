Javier Milei y sus medidas, en vivo: el regreso de Adorni a las conferencias de prensa y el avance de la causa judicial

Las intendencias de la provincia de Buenos Aires experimentan una caída pronunciada en sus recursos, producto de la disminución de sus ingresos por recaudación de tasas y por coparticipación provincial. El escenario, con reducciones que en algunos casos llegan al 30% de lo presupuestado para el funcionamiento anual, obliga a los intendentes de distritos del Gran Buenos Aires y del interior provincial a maniobrar con los fondos disponibles para no afectar pagos de salarios o prestaciones sociales.

Desde el municipio de Tigre, en la zona norte del conurbano bonaerense, describieron el período que va entre enero de 2025 y abril de 2026. “A pesar del incremento nominal del 27,6% en la recaudación total del primer cuatrimestre respecto del mismo período del año anterior, la inflación acumulada del período, 43,9%, erosiona esa variación, dando como resultado una caída real del 11,3%”, informaron a LA NACION desde el distrito que gobierna el peronista Julio Zamora.