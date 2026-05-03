La Justicia revisa los gastos de Manuel Adorni y mañana escuchará a otro testigo en la causa

“Fueron 45 días de mentiras sistemáticas” y “la causa no tiene absolutamente ningún sustento”, fueron las últimas declaraciones que dejó Manuel Adorni, el viernes pasado, sobre el derrotero del expediente que lo tiene como investigado en los tribunales de Comodoro Py.

En las últimas semanas, sin embargo, la causa por presunto enriquecimiento ilícito avanzó a ritmo sostenido y la Justicia consolidó elementos que, sin despejar las dudas sobre su estilo de vida y patrimonio, motivó a los investigadores a profundizar la búsqueda de información.

Los viajes, los gastos en efectivo y las propiedades que Adorni sumó desde que está en la función pública −sin desprenderse de las que ya tenía− afianzaron en la fiscalía de Gerardo Pollicita la sospecha inicial de que podría existir un desbalance en la ecuación ingresos y egresos del funcionario.

El fiscal busca sumará nueva información este lunes con la declaración de Matías Tabar, el contratista que hizo refacciones en la casa que la familia Adorni compró en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Pollicita le pidió a Tabar que se presente con presupuestos, cotizaciones, contratos y toda la información disponible sobre su trabajo en el lote de los Adorni.

“Va a quedar demostrado que todo está justificado”, dijo el viernes el funcionario, en diálogo con radio El Observador, y volvió a afirmar que dará explicaciones sólo cuando se las pida la Justicia.

Adorni fue arropado por el Gobierno en su exposición ante el Congreso Santiago Filipuzzi

Dijo que era inocente, que se habían lanzado “conclusiones equivocadas” sobre su situación y, tomando como referencia viajes que no están acreditados en la Justicia, afirmó que se habían dicho muchas “mentiras” sobre su vida privada. “Nunca estuve en Disney”, se defendió, aunque sin identificar quién lo había acusado de viajar allí.

Justificó como una decisión de “índole personal”, en cambio, aquellos otros destinos de los que sí hay registros, como Aruba, Madrid o Punta del Este, viajes realizados por él o por su pareja, Betina Angeletti. “No tengo que justificar cosas que no están mal”, sostuvo.

Lo que la Justicia revisa por estas horas es si los gastos detrás de esas decisiones vacacionales −pagados, en su mayoría, con dólares en efectivo− u otros gastos adicionales fueron realizados con dinero declarado por el funcionario.

El viernes, Adorni evitó referirse a este punto y se apegó a la estrategia que desplegó hasta el momento. “No puedo interferir en causas judiciales”, se atajó, pese a que no existe prohibición alguna para que él explique públicamente, por ejemplo, cómo incorporó sus nuevas propiedades.

Operaciones inmobiliarias

De acuerdo con los documentos y testimonios recabados por la Justicia, las dos operaciones inmobiliarias que hizo Adorni como funcionario −la compra de la casa en un country y el departamento de Caballito− fueron posibles gracias a que cuatro personas, en dos operaciones distintas, le facilitaron un total de 300.000 dólares.

En la primera, hubo un préstamo en efectivo, por un total de 100.000 dólares que se tomó el día que el jefe de Gabinete escrituró la casa en Indio Cua; en la segunda, una financiación de 200.000 dólares que tomó la forma de una "hipoteca contra saldo de precio": la venta del departamento de Caballito se efectivizó, pero Adorni canceló en efectivo solo el 15% del valor escriturado, una rareza según los especialistas.

Esa y otras particularidades de los movimientos, como la ausencia de intereses en uno de esos préstamos o el hecho de que Adorni no conociera directamente a las personas que le prestaron el dinero −dos jubiladas y dos mujeres de la Policía Federal−, generaron dudas sobre la operatoria, según fuentes que participan de la investigación.

Pablo Martín Feijoo, al volante, saliendo de los tribunales de Comodoro Py Enrique García Medina

Tampoco contribuyó que Pablo Martín Feijoo, la persona que, en los hechos, llevó adelante la segunda operatoria inmobiliaria, afirmara bajo juramento ante el fiscal que el acuerdo con Adorni incluía un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la escritura. La declaración de Feijoo tornó más creíble la compraventa del departamento −escriturado por debajo del precio de mercado− pero le adjudicó al jefe de Gabinete un pago irregular que, según aseguró en sede judicial, Adorni todavía le debe.

Según la prueba que reunió el fiscal, en noviembre de este año Adorni deberá responder por 270.000 dólares, casi la totalidad de la deuda contraída. Podría afrontarla con la venta de su departamento en Parque Chacabuco, sobre la calle Asamblea, sobre el que trabó la hipoteca de 100.000 dólares.

La pieza que falta

Por fuera de los préstamos y los acuerdos inmobiliarios, en la Justicia toman nota de una serie de gastos que sobrepasan ya los 100.000 dólares. Es un eje de la investigación que tiene que ver con la vida que el jefe de Gabinete llevó durante estos últimos dos años y medio. Una parte de esos gastos puede encontrar su origen en los casi 49.000 dólares que declaró Adorni al cierre de 2024.

En esa lista, figuran viajes, cancelaciones de deudas y varios pagos en efectivo, entre otros elementos que estiran los montos en dólares: Adorni destinó 30.000 dólares para un porcentaje de una de las deudas; otros 30.000 dólares para pagar la parte en efectivo del departamento en Caballito y otros 20.000 dólares para comprar la casa de Indio Cua.

A esa base de 80.000 dólares se suman otros montos más pequeños: 5000 dólares para pagar el ingreso al country; más de 14.000 dólares en los vuelos y el hospedaje de Aruba y otros 6000 dólares que Angeletti gastó en otro periplo a Madrid.

Por todos estos gastos, el fiscal Pollicita podría eventualmente convocar a Adorni para pedirle explicaciones porque el delito de enriquecimiento ilícito admite una inversión en la carga de la prueba. Cuando la Justicia encuentra un crecimiento apreciable en el patrimonio de un funcionario puede exigirle a él que justifique el origen de esos fondos.