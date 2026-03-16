$LIBRA: el diputado que encabeza la comisión investigadora pidió apartar al fiscal

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente del bloque Coalición Cívica y titular de la comisión especial investigadora del caso $LIBRA, apuntó contra el fiscal Eduardo Taiano y deslizó que “está al borde del encubrimiento” y pidió su apartamiento de la causa judicial en la que está imputado el presidente Javier Milei por la presunta estafa relacionada con el lanzamiento de la criptomoneda.

“El fiscal Taiano está al borde del encubrimiento. Hace 4 meses tenía estas pruebas irrefutables y ahora se entiende por qué. Por eso hoy vamos a hacer una conferencia de prensa [a las 16] que por supuesto están en el ámbito de lo judicial”, dijo Ferraro en declaraciones a Futurock. El legislador, además, pidió su apartamiento del caso.

La investigación del caso $LIBRA se reactivó después de conocerse el peritaje judicial sobre los teléfonos de los involucrados. El presidente Mileiy su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei,mantuvieron más de veinte llamadas telefónicas e intercambiaron mensajes con el lobista argentino Mauricio Novelli durante las horas previas al lanzamiento de $LIBRA y las posteriores al colapso del criptoactivo que desató un escándalo con ramificaciones en la Argentina, Estados Unidos y España, entre otros países.

“El presidente nos mintió a todos los argentinos. Cuando uno ve la avalancha de pruebas irrefutables, queda demostrado que la realidad supera a la ficción y a la mentira que instalaron desde el Gobierno nacional”, dijo Ferraro, y añadió: “Ahora entendemos los llamados de Mauricio Novelli con el círculo cerrado del presidente de la Nación, entendemos las reuniones que Karina Milei habilitó tantas reuniones en Olivos”.

Milei, sobre $LIBRA: "Lo difundí como cientos de cosas"

Los peritajes del Ministerio Públic Fiscal contrastan la versión que había dado Milei. El Presidente dijo que no tenía vinculación, que copió un código de Internet y que solo dio difusión a un proyecto ajeno a través de las redes sociales.

NADA LOS $LIBRA

El informe final de la Comisión Investigadora y las pruebas hablan por sí solas.



Nos hemos acostumbrado a gobernantes que hacen cualquier cosa, y ya casi nada nos sorprende. Pero no podemos permitir que un hecho de la gravedad del caso $LIBRA pase inadvertido… pic.twitter.com/GvieO6PuPw — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 15, 2026

“Claramente se ve el nexo con Mauricio Novelli, y ahora entendemos por qué Karina habilitó esas reuniones con el presidente. Cuando uno ve las pruebas que duermen en el expediente por decisión de Taiano desde noviembre, es lo que les decía: la realidad supera la ficción y la mentira”, planteó Ferraro, quien hoy encabezará una conferencia de la comisión investigadora.

“Creo que la Justicia ya no tiene más escapatoria. Ahora llegará la hora para ver si el fiscal se anima a prestar declaración a quienes aparecen en estas pruebas irrefutables”, dijo el legislador opositor.

Hayden Davis

Uno de los querellantes que impulsan la investigación penal contra Milei, el estadounidense Hayden Davis también pidió el 9 de diciembre del año pasado la recusación del fiscal Taiano tras concluir que “no posee la objetividad debida en el desempeño de sus funciones”.

En un escrito de cuatro carillas que presentó en los tribunales federales de Comodoro Py, el querellante Martín Romeo consideró que el fiscal Taiano podría estar dirigiendo la investigación para proteger al gobierno actual, lo que lo llevó a no producir toda la prueba requerida o necesaria para impulsar la pesquisa.

El pedido de recusación de Taiano quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá definir si procede a su apartamiento –y, en consecuencia, a la designación de otro representante del Ministerio Público Fiscal– o si lo confirma al frente de la pesquisa, decisión que la querella podría apelar ante la Cámara Federal.