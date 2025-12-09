Caso $LIBRA: piden apartar al fiscal Taiano por sospechas de que protege al Gobierno

Uno de los querellantes que impulsan la investigación penal contra el presidente Javier Milei, el estadounidense Hayden Davis y otros protagonistas del “caso $LIBRA” pidió la recusación del fiscal federal Eduardo Taiano, tras concluir que “no posee la objetividad debida en el desempeño de sus funciones”.

En un escrito de cuatro carillas que presentó hoy en los tribunales federales de Comodoro Py, el querellante Martín Romeo consideró que el fiscal Taiano podría estar dirigiendo la investigación para proteger al gobierno actual, lo que lo llevó a no producir toda la prueba requerida o necesaria para impulsar la pesquisa.

El pedido de recusación de Taiano quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá definir si procede a su apartamiento –y, en consecuencia, a la designación de otro representante del Ministerio Público Fiscal– o si lo confirma al frente de la pesquisa, decisión que la querella podría apelar ante la Cámara Federal.

Rodolfo Tailhade UxP. Comisión investigadora de la criptomonedas $LIBRA. Se reunirá a efectos de recibir declaraciones testimoniales TADEO BOURBON

“Esta parte considera que el doctor Eduardo Taiano ha perdido la objetividad que debe tener por ser acusador público y no se encuentra dirigiendo esta investigación en búsqueda de la verdad ni protegiendo los intereses generales de la sociedad”, indicó Romeo. Para fundamentar el principio de objetividad, citó jurisprudencia que sostiene que el Ministerio Público debe priorizar sus vínculos con la sociedad civil antes que con el sector de gobierno dominante.

Junto a su abogado, Nicolás Oszust, Romeo detalló seis ejemplos de inacción y contradicciones procesales, destacando:

* La falta de respuesta, durante semanas, a pedidos cruciales de medidas de prueba, incluyendo la solicitud de allanamiento de domicilios en busca de evidencia y oficios a todos los exchanges para obtener datos sobre billeteras virtuales de Orlando Rodolfo Mellino y Favio Camilo Rodríguez Blanco.

* El rechazo de la detención de los lobistas argentinos Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, sin emitir pronunciamiento alguno sobre el llamado a indagatoria de los imputados, a pesar de que “hay prueba de sobra que sustente un ‘motivo de sospecha’”.

* Una “enorme contradicción” entre dos dictámenes, en los que el fiscal Taiano primero sostuvo que los hechos del caso $LIBRA guardaban “estrecha vinculación” con otra causa, y luego, de forma contraria, negó esa conexión para rechazar la solicitud de querella de Romeo.

* La inacción frente a las reiteradas solicitudes de citación de testigos propuestos.

Durante los últimos meses, el fiscal y el juez recibieron múltiples críticas por su proceder en el “caso $LIBRA”; entre otros, de los integrantes de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

Ambos funcionarios, al decir de los legisladores, incurrieron en “restricción indebida” del acceso a evidencias, demoras injustificadas en la remisión de documentación y decisiones que dificultaron o impidieron la labor de la comisión. Por todo eso, la comisión recomendó evaluar su mal desempeño, denunciando penalmente a ambos por entorpecer la investigación.

Taiano también quedó bajo la lupa cuando el presunto pedido de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) provocó la apertura de otra investigación judicial. En esa pesquisa, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi impulsaron de inmediato allanamientos y secuestros de teléfonos y computadoras, entre otras medidas de prueba, contrastando con la inacción y las demoras que la querella le atribuye en el “caso $LIBRA”.