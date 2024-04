Lilia Lemoine apuntó contra Marcela Pagano por la interna de La Libertad Avanza: “El error fue de ella, no atendía el teléfono”

Escuchar

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine apuntó contra su par Marcela Pagano por la interna desatada en el partido por la designación de la presidencia de la Comisión de Juicio Político que decantó en el quiebre del bloque en la Cámara Baja. “ Fue error de ella ”, manifestó la legisladora entrevistada por José Del Rio en Mesa Chica por LN+. “ Había gente tratando de contactarla y no atendía el teléfono ”, sostuvo.

“Si la comisión no está conformada no puede tener presidente. El error fue de Pagano por ir a anunciar a los medios una presidencia que no tenía”, aseguró Lemoine este viernes por la noche y se preguntó: “¿Qué candidato o diputado que esté nominado sale a anunciarlo? Yo estaba nominada para la comisión de tecnología y no lo vine a decir. Dije que no me interesaba sabiendo que había varios que querían presidirla”.

En ese sentido, continuó: “Ella dice que su jefe político es [Javier] Milei... ¿No me digas? ¿Y el mío quién es? Estoy acá por él. Se confundió. Fue una impericia”. Reflexionó que pudo tratarse de un error dado que son “nuevos en la política”, pero insistió en que hay reglas que deben seguirse. “Martín Menem es el presidente de la cámara. No es Milei. Milei es del Ejecutivo, nosotros somos Legislativo. Si la suspende aunque sea un minuto antes, está facultado para hacerlo. Yo estaba en la puerta y dije que se canceló. Entró el secretario y dijo que no hay sesión y ellos decidieron seguir”, recordó.

