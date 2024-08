Lilia Lemoine cruzó a Leandro Santoro por haber aconsejado a Alberto Fernández que invitara a legisladores a comer asado

Escuchar

El diputado de Unión por la Patria (UP) Leandro Santoro continúa recibiendo reproches de aquellos afines al oficialismo por haberse despegado de la denuncia de Fabiola Yañez al expresidente Alberto Fernández por violencia de género, a pesar de que ambos tenían un vínculo de amistad. Este martes fue el turno de la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine, quien lo criticó por decirle Fernández (cuando era presidente) que invitara a legisladores a comer asado para hacer política.

La respuesta de Lemoine es por una entrevista -que sería luego de que Fernández hubiera terminado el mandato- en la que Santoro contó que aconsejó a Fernández invitar a diputados y senadores a comer. “Si fuera vos tendría la parrilla prendida las 24 horas. Invitá a senadores a morfar, a comer a senadores, diputados. Viri viri, escuchá, bajá línea, es eso”, reveló Santoro.

“Creo que no tenía del todo claro cómo construir poder, cómo vincularse con Cristina [Kirchner], cómo vincularse con los gobernadores, cómo vincularse con los medios, cómo acumular poder político. Creo que si él hubiese armado un espacio político más propio e interno, hubiese tenido más respeto, incluso por compañeros que lo ayudaron a ser presidente pero que no coincidían con cómo él hacía las cosas”, agregó luego.

En ese marco, la diputada libertaria arremetió contra Santoro por el consejo que le había dado al expresidente mientras estaba en el poder. “Uy, te entendió mal Alberto y en vez de invitar diputados y senadores ¡invitaba a las novias! Qué tipo pelotudo”, aseveró en su cuenta de X.

Uy @SantoroLeandro te entendió mal Alberto y en vez de invitar diputados y senadores invitaba a las novias!

Que tipo pelotudo. https://t.co/J7B7xvvdZI — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) August 20, 2024

Santoro se despegó de la denuncia a Fernández

La semana pasada, el ex candidato a jefe de Gobierno porteño aseguró en una entrevista televisiva que no tenía conocimiento alguno sobre la situación en la Quinta de Olivos. “Yo soy consciente que el sector de la sociedad sabe que yo he construido con él una relación. Por haber vivido situaciones de mucho dolor, no existe ninguna posibilidad que yo hubiese tenido alguna información que esto pasaba y que yo me hubiese quedado callado. Jamás en la vida supe o escuché un rumor acerca del ejercicio de la violencia por parte de Alberto con Fabiola, nunca. Tampoco nunca un periodista, ni en un on ni en un off, me hizo algún comentario, no era un tema que estaba instalado”, explicó el legislador en diálogo con C5N.

Tras ello, agregó, agregó: “En la vida privada de Alberto corrían muchos rumores, me hicieron muchas preguntas, jamás me preguntaron si era violento o si era alcohólico. Nunca tuve ningún tipo de conocimiento, me parece incomprensible esto. Por supuesto siempre hay que creerle a la víctima, esto es definición de los que tenemos una mirada con perspectiva de género y mucho más lo que nos pasó, algo así, nunca hubiese podido hacerme el pelotudo con este tema, no supe nada”.

E insistió: “Lo digo porque en algunos canales se están mostrando que durante el 2021 yo entré a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos y era obvio porque era candidato. Nunca en la vida ni vi ni supe nada. Si hubiese sabido algo, de ninguna manera, ni en pedo me quedaba callado”. Luego, reveló que la relación con Fernández se “enfrió”. “Se fue enfriando, pero por cuestiones políticas. Yo la última vez que lo vi a él fue en noviembre del 2022″.

LA NACION