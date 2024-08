Milei cruzó a Santoro por despegarse de la denuncia a Alberto Fernández por violencia de género

Escuchar

En medio del terremoto político dentro del peronismo, el diputado de Unión por la Patria (UP) Leandro Santoro se despegó de la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez al expresidente Alberto Fernández por violencia de género. El jueves por la noche, el ex candidato a jefe de Gobieno porteño aseguró en una entrevista televisiva que no tenía conocimiento alguno sobre la situación en la Quinta de Olivos. El presidente Javier Milei no tardó en cruzarlo en duros términos.

Santoro se pronunció sobre la acusación que pesa sobre el exmandatario y afirmó no saber lo que ocurría puertas adentro de la residencia presidencial, a pesar de haber sido su amigo durante el mandato. “Yo soy consciente que el sector de la sociedad sabe que yo he construido con él una relación. Por haber vivido situaciones de mucho dolor, no existe ninguna posibilidad que yo hubiese tenido alguna información que esto pasaba y que yo me hubiese quedado callado. Jamás en la vida supe o escuché un rumor acerca del ejercicio de la violencia por parte de Alberto con Fabiola, nunca. Tampoco nunca un periodista, ni en un on ni en un off, me hizo algún comentario, no era un tema que estaba instalado”, explicó el legislador en diálogo con C5N.

En ese marco, agregó: “En la vida privada de Alberto corrían muchos rumores, me hicieron muchas preguntas, jamás me preguntaron si era violento o si era alcohólico. Nunca tuve ningún tipo de conocimiento, me parece incomprensible esto. Por supuesto siempre hay que creerle a la víctima, esto es definición de los que tenemos una mirada con perspectiva de género y mucho más lo que nos pasó, algo así, nunca hubiese podido hacerme el pelotudo con este tema, no supe nada”.

E insistió: “Lo digo porque en algunos canales se están mostrando que durante el 2021 yo entré a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos y era obvio porque era candidato. Nunca en la vida ni vi ni supe nada. Si hubiese sabido algo, de ninguna manera, ni en pedo me quedaba callado”. Tras ello, reveló que la relación con Fernández se “enfrió”. “Se fue enfriando, pero por cuestiones políticas. Yo la última vez que lo vi a él fue en noviembre del 2022″.

En otro tramo de la entrevista, criticó al gobierno de Milei, quien desmanteló el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad -creado durante la presidencia anterior- y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), por “sacar ventaja” de la polémica. “Hay un sector de la política argentina que viene trabajando en una lógica antifeminista, antiprogresista, que está tratando de sacar ventaja de esta situación porque se monta en una lucha cultural que antecede a la existencia de estos chats -de María Cantero-. Y que lo que busca es desmoralizar al sector del campo nacional y popular o al sector que defendía las banderas del feminismo”, marcó.

“Nuestra identidad se define por una cosa, que es porque tenemos sentido de la existencia del otro. Hoy hay una cultura política muy individualista y a veces llega al egoísmo que pretende que cada uno se las arregle como pueda. Nosotros tenemos otra cultura y otra identidad. O sea, para nosotros la justicia social es la consecuencia de una decisión personal de involucrarnos en lo que le pasa a la sociedad”, sumó.

El que en nombre de ser el vocero (no oficial) / representante en los medios del expresidente y abusando de su condición de amigo, llamaba a que se censurara a los libertarios...

Gracias a esa persecución desperté y me metí en política...

VLLC...!!! https://t.co/MZqC7OrwoE — Javier Milei (@JMilei) August 16, 2024

Tan solo unos minutos después, el Presidente lo cruzó, aunque sin nombrarlo. Milei citó un tuit del periodista y conductor Guillermo “Macu” Mazzuca, quien escribió: “Santoro que era íntimo, entraba a las casa y todo, eran hermanos, se está despegando de Fernández en C5N”. En esa misma línea, el mandatario publicó: “El que en nombre de ser el vocero (no oficial) / representante en los medios del expresidente y abusando de su condición de amigo, llamaba a que se censurara a los libertarios... Gracias a esa persecución desperté y me metí en política...”.

