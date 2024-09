Lilia Lemoine, desde una comisaría de la Ciudad, denunció que es acosada y negó extorsionar a Javier Milei: “Es una barbaridad”

Escuchar

La diputada por La Libertad Avanza Lilia Lemoine, que está bajo la luz del oficialismo luego de serias acusaciones por parte de referentes de su mismo espacio, denunció esta noche ser víctima de un acosador desde hace años, sostuvo que el kirchnerismo “la opera” y se refirió a los dichos de Marcela Pagano, quien aludió que ella extorsiona con videos al presidente Javier Milei.

Tal y como expresó en un móvil con el canal TN, frente a una comisaría de su barrio, la legisladora -a quien se la veía visiblemente angustiada y con papeles en la mano- dijo ser víctima de un acoso desde hace años por parte de un “tipo”, de quien desconoce su identidad.

“Tengo en mi mano cinco denuncias previas por acoso, amenazas, publicación de datos personales, de un tipo que me está acosando hace años ya. Se apareció en la época de Alberto Fernández, cuando empecé a militar en política. Tuve botón antipánico muchas veces, el tipo estuvo procesado y por alguna razón la causa el fiscal la cerró. Con todo el lío en diputados no pude hacerme cargo de hacer la denuncia de vuelta”, comenzó.

Según relató Lemoine, esta tarde, mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondía una serie de reproches en la Cámara de Diputados, tras el decreto presidencial que modificó el acceso a la información pública, ella recibió un llamado del supuesto acosador y habría podido ver el número de celular. “Hoy el tipo cometió un error y no hizo un llamado anónimo”, dijo y agregó: “No es un periodista, es un acosador. Tengo mail, tengo insultos, tengo acá un pasacalles que colocaron en la puerta de mi casa”.

Con la presencia del medio desde el lugar, la legisladora explicó entonces que el motivo por el que se acercó a la comisaría porteña era para presentar “las pruebas que se van acumulando” y aportar el número de celular en la causa.

En tanto, apuntó: “No puede ser que por ser mina, el kirchnerismo se la daba de feminista y durante el gobierno de Alberto Fernández hice siete denuncias de grupos anónimos que encima cometen ciberdelitos. Los datos los tuve que conseguir yo”.

“Yo tengo custodia en la puerta de mi casa por amenaza de muerte, además, no es por esto, es otra cosa más. Cuando Myriam Bregman se queja de que le dicen zurda o copito de nieve la verdad no puedo comprender cómo se burlan de mí”, prosiguió.

Días atrás, su compañera de bloque Marcela Pagano denunció públicamente a Lemoine de estar cometiendo delitos de extorsión contra el presidente Javier Milei. “Pobre, cuando duerme todo el día, sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba... Cómo anda vociferando en todos lados sobre el material ‘confidencial’ que tiene. ¿O ustedes no se preguntan también cómo tiene la impunidad que tiene? No te tengo miedo”, escribió Pagano en X.

Fuerte cruce entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine

Poco después, Jorge Rial, en Argenzuela (C5N), mencionó los dichos de Pagano y dijo tener detalles del supuesto material. Entre otras cosas, difundió una supuesta foto que la diputada usaría para extorsionar al mandatario. “Son de la época de la campaña. A veces el Presidente se quedaba a dormir vestido, y ella lo grababa. Y tiene esos videos. Para que se den una idea de que graba todo”, aseguró el conductor, y agregó: “Ella dice que tiene un video de él con un delirio místico”.

Consultada sobre esto, Lemoine negó las acusaciones y dijo: “Además de mi laburo, que es bastante difícil, me estoy bancando al kirchnerismo operándome, a los periodistas que extorsionan, ya sabemos de quién estoy hablando... Hoy me entero de las barbaridades que inventan sobre mí, porque como no tienen nada inventar”. “¿Por qué haría una cosa así, estoy en perfectos términos con mi espacio?”, planteó.

Sobre el mensaje de su compañera Pagano, quien sin mencionarla deslizó que contaba con “impunidad” por tener “material confidencial”, ella respondió: “Es una barbaridad. Impunidad es lo que tiene ella”. Además, le retrucó las declaraciones a su colega de la Cámara baja: “Como yo no salgo de noche, no consumo alcohol. No consumo drogas”.

La denuncia de Lemoine a un íntimo amigo de Pagano

La diputada apuntó contra Franco Bindi, un abogado asociado a los servicios de inteligencia y al kirchnerismo, a quien se acusó de estar detrás de la denuncia de Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci a sus compañeros del bloque libertario por la visita a represores. Por su parte, también es íntimo amigo de Pagano y defendió a denunciados por lavado de activos como Leonardo Fariña.

Al respecto Lemoine expresó: “Yo lo que hago es denunciar a Bindi. Termino y me están armando toda una causa inexistente. Es un operador castrochavista que fue el que recibió a Evo Morales en la Argentina cuando estuvo acá recluido, es el dueño de Extra TV, es el asesor de Leopoldo Moreau en la bicameral de inteligencia. Es un tipo muy pesado”.

En esta línea, la diputada alegó que él fue el encargado de imponer estratégicamente a Yamil Castro Bianchi como abogado de Arrieta, quien la semana pasada abandonó el bloque de su partido para formar uno nuevo. “Es el mismo que hizo la causa Millman y el mismo que con su socio Tomás Méndez le armaron la causa a Melconian”, sostuvo, y destacó: “Se dedican a hacer escándalos y cagarle la vida a la gente”.

Por último, Lemoine indicó que la acusación no se trata de una interna de La Libertad Avanza y especificó: “Yo denuncié a Bindi, que está metiéndose con el espacio libertario y Castro Bianchi está trabajando con Lourdes Arrieta abiertamente, la mina que le metió una denuncia falsa a un diputado y por eso la echamos del bloque”.

Lemoine se refirió a su amigo “Elfo”

En medio del escándalo y las internas sobre posibles sobornos al presidente Milei, uno de los nombres que circulan como implicados es el de Luis Padrón, más conocido como “El Elfo”. Es un joven de 32 años que es amigo de militancia de Lemoine. En este contexto, en el programa Argenzuela realizaron un informe en el que comentaron que posee una copia de los supuestos archivos que la diputada guarda sobre el mandatario.

El Elfo, amigo de Lilia Lemoine Instagram @luispadron.elf

En este sentido, Lemoine desmintió que haya sido su pareja -tal como afirmaron en el programa- y aclaró: “El Elfo no tiene las mismas preferencias sexuales que yo, es mi hermanito menor de la vida. Es formoseño, Luis Padrón. Quedó atrapado con la cuarentena, nos conocíamos hacía diez años. El había militado para [José Luis] Espert. Es mi hermanito menor”.

Tal como informó LA NACION, Padrón comenzó con su proceso para parecerse a la criatura mítica a los 14 años y, hasta 2021, había alcanzado las 32 operaciones, habiendo gastado más de US$85.000.

