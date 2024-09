Lourdes Arrieta habló del encuentro con represores, dijo que Astiz “no se presentó” y cargó contra Lilia Lemoine

Escuchar

Tras abandonar el bloque de la Libertad Avanza en la Cámara baja y crear su propio monobloque -Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal (FE)-, la diputada nacional Lourdes Arrieta volvió a referirse a la visita de legisladores de La Libertad Avanza (LLA) a represores detenidos en el penal de Ezeiza y apuntó contra Lilia Lemoine y Martín Menem por el manejo de la polémica.

“ Nunca me dijeron quiénes eran las personas [que íbamos a visitar]. Algunos se presentaron, pero otros -como [Alfredo] Astiz- nunca se presentaron . Entendí que estábamos ahí por el personal del servicio penitenciario. Había personas de 80 años de las cuales no conocía la identidad y fue algo netamente institucional, porque los internos nunca dijeron por qué estaban condenados”, explicó sobre la controversial visita a la cárcel.

Así, en diálogo con FM Milenium, se defendió de las críticas y advirtió: “La Constitución dice que para ser diputado de la Nación tenés que tener más de 25 años y ser ciudadano argentino, no dice que tenés que tener cierto grado de conocimiento”. “Se malinterpretó cuando dije que tuve que googlear a Astiz. No nos obliguen a saber cómo es la cara actual de alguien”, agregó.

“Todo lo que es el ‘Nunca más’ y los derechos humanos los toma un pensamiento ideológico de un gobierno que no me representa. No son lo mismo los crímenes de la guerrilla que los crímenes cometidos en dictadura, porque el Estado tiene el monopolio de la violencia y, si había una pena para ambos, tendría que haber sido justa”, sumó.

La diputada Lourdes Arrieta llega al Congreso para dar una conferencia de prensa

Asimismo, la legisladora se refirió a las charlas que derivaron en el encuentro. “En los chats que publiqué nunca se habla de represores o de genocidas, se habla de presos políticos y veteranos de guerra. Los chats los presenté porque tuve y tengo miedo por mi vida”, consideró.

“Después del maltrato que recibí por parte de mis compañeros de La Libertad Avanza, radiqué una denuncia penal contra Mayoraz, una persona bastante agresiva. El diputado me dijo que vaya al psicólogo o al psiquiatra si no me sentía parte del espacio”, dijo sobre la denuncia por violencia de género que radicó contra Nicolás Mayoraz y otros legisladores libertarios en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema.

Por otro lado, lamentó haberse ido como se fue del bloque y aseveró que se sintió “echada como un perro”. “Decidí dejar el espacio antes de que el Presidente pague el costo político porque se le van diputados. Dentro del bloque ya me habían aislado, estaban haciendo todo lo posible para que dejara el espacio y lo lograron”, remarcó.

Así, dirigió parte de la responsabilidad de su salida al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a quien aseguró que una parte de los diputados “responden”, y que se habrían molestado por la denuncia que realizó. “Martín y Lule Menem me acercaron al espacio y hoy se desentienden. No me atienden los teléfonos ni me dan reuniones para hablar, de un momento para el otro dejé de recibir su apoyo ”, expresó y agregó: “Yo creo que ya habían decidido desplazarme, pero no sabían cómo y empezaron con esta guerra de desgaste y operaciones”.

También habló sobre su enfrentamiento con su colega Lilia Lemoine, a quien involucró en la organización a la visita al penal de Ezeiza y quien luego pidió su “expulsión” de LLA. “Nunca tuve relación con Lilia Lemoine. Se quiere congraciar con el presidente de la Cámara o con Javier Milei, ¿qué puedo esperar de un burro más que una patada?”, lanzó y cargó: “Contó que fue abusada, pero no tuvo empatía hacía otras mujeres y salió a desacreditar. Es lamentable”.

